Nati-Hoffnung Nico Hischier: «Wir sind auf dem richtigen Weg» Die Schweizer Nati fährt in den ersten vier WM-Spielen vier Siege ein. Nico Hischier ordnet den guten Start im Interview mit blue Sport ein. 17.05.2024

Vier Spiele, vier Siege: Die Schweizer Eishockey-Nati hat an der WM einen Start nach Mass hingelegt. Nati-Star Nico Hischier spricht mit blue Sport über den bisherigen Turnierverlauf und sagt, was wirklich zählt.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nico Hischier ist mit den bisherigen Auftritten zufrieden und sieht die Schweizer Nati an der Eishockey-WM «auf dem richtigen Weg».

Hischier ist überzeugt davon, dass sie alle Teams schlagen können – sofern es ihnen gelingt, das volle Potential auszuschöpfen.

Grosse Töne spuckt der 25-Jährige aber nicht. Im Gespräch mit blue Sport betont er immer wieder, dass sie einfach Spiel für Spiel nehmen. Mehr anzeigen

«Im Grossen und Ganzen sind wir auf dem richtigen Weg», sagt Nico Hischier am Tag vor dem Spiel gegen Dänemark. Auch wenn die Nati alle vier bisherigen Gruppenspiele gewonnen hat, sieht der NHL-Star noch Luft nach oben. Besonders in der Defensivzone hätten sie in den ersten Spielen «sicher ein paar Fehler» gemacht, diesbezüglich aber bereits einen Schritt nach vorne gemacht. In der Tat hat die Schweiz in den letzten beiden Spielen nur noch einen Treffer zugelassen.

Hischier betont im Gespräch mit blue Sport, dass man sich in jedem Aspekt des Spiels immer steigern könne. «Wir versuchen jetzt die kleinen Details, die wir im Training angeschaut haben, im Spiel umzusetzen.» Wenn das klappt, so sollte am Samstag gegen Dänemark dem fünften Sieg im fünften Spiel nichts im Wege stehen.

IIHF Eishockey-WM 2024: Gruppe A: Dänemark - Schweiz Sa 18.05. 12:10 - 14:45 ∙ SRF zwei ∙ 155 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



«Es wäre sicher ein riesiges Highlight in meiner Karriere»

Der 25-Jährige ist mit vier Treffern der beste Schweizer Torschütze und seine Bully-Quote von 65,67 Prozent ist ebenfalls Spitzenklasse. Um Grosses zu erreichen, muss aber das gesamte Team performen. Wie stark schätzt er die aktuelle Mannschaft ein? «Wir haben ein sehr gutes Team. Wir haben Vertrauen ineinander und haben einen guten Teamgeist. Wir wissen, wenn wir unser volles Potential ausspielen, können wir alle Teams schlagen.» Wichtig sei natürlich, dass man das Potential auch tatsächlich abrufen könne.

Die ersten vier Teams beider Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals, da ist die Schweiz wie erhofft voll auf Kurs. Ob die Schweiz die Gruppe im ersten, zweiten, dritten oder vierten Rang beendet, ist letztlich nicht so entscheidend. Hischier sagt dennoch: «Logisch, wir wollen die Gruppe gewinnen. Wir versuchen, jedes Spiel so anzuschauen, als wäre es das Wichtigste. (…) Mit diesem Mindset wollen wir durch das ganze Turnier.»

Wer jeden Gegner schlagen kann, der darf auch vom ganz grossen Wurf träumen. Was würde Hischier der WM-Titel bedeuten? Das sei schwierig zu sagen, meint der fleissige Skorer und sagt, was er im Gespräch immer wieder sagt: «Ich schaue wirklich Spiel für Spiel. Darüber nachzudenken, bringt mir nichts. Aber es wäre natürlich sicher ein riesiges Highlight in meiner Karriere.»

Mehr Videos vom Ressort