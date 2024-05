Lehmann vor dem Viertelfinal-Kracher: «Die Deutschen meinen, sie haben schon gewonnen» Kathrin Lehmann (44) war Nati-Spielerin im Eishockey und Fussball. Hier sagt sie, weshalb die Nati endlich Deutschland schlägt und wer sie bei den Eisgenossen am meisten beeindruckt. 23.05.2024

Kathrin Lehmann (44) war Nati-Spielerin im Eishockey und Fussball. Hier sagt sie, weshalb die Nati endlich Deutschland schlägt und wer sie bei den Eisgenossen am meisten beeindruckt.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Kathrin Lehmann hat jahrelang über 20 Jahre auf Top-Niveau Eishockey und Fussball gespielt und war in beiden Sportarten Nati-Spielerin. Heute sitzt sie unter anderem bei Swiss Ice Hockey im Verwaltungsrat und tritt in der Schweiz und in Deutschland als Fussball-Expertin im Fernsehen auf.

Zum Viertelfinal gegen Deutschland nach zuletzt drei verlorenen K.o.-Duellen sagt Lehmann: «Immer wenn über den Kopf geredet wird, kommt es von den Medien. Bei den Spielern geht es nur ums Herz – und das gehört aufs Eis.» Mehr anzeigen

Noch habe sie die Eishockey-WM nicht sehr intensiv verfolgt, sagt Kathrin Lehmann. Und doch hat sie alle Schweizer Vorrundenspiele gesehen. Und was sie sah, hat ihr gefallen. So gut gefallen, dass sie auf einen Sieg im heutigen Viertelfinal über Deutschland tippt. Ausgerechnet Deutschland, welches für unsere Nati zuletzt immer Endstation bedeutete. «Ich bin überzeugt, dass die Schweizer gewinnen. Weil sie nach den drei Niederlagen in entscheidenden Spielen in Serie so viel Wut im Bauch haben und eine so grosse Lust, es den Deutschen zurückzuzahlen», sagt Lehmann, die seit Jahren in München wohnt, zu blue Sport.

Wut im Bauch und individuelle Klasse sollen den Unterschied ausmachen. Müsste sie einen Schweizer Spieler aus dem Kollektiv herausheben, wäre dies Roman Josi. «Es ist beeindruckend, wie ein Roman Josi einfach nochmals besser sein kann als alle anderen. Im Eishockey kann ein Ausnahmekönner, wie er, wirklich ein Spiel allein entscheiden.»

Lehmann war einst Nati-Spielerin im Eishockey und Fussball und arbeitet seit Jahren als Fussball-Expertin bei Radio SRF und dem ZDF. Auf die Frage, wie stark nach den zuletzt schmerzhaften Pleiten gegen den Nachbarn der Kopf mitspielen würde, sagt die 44-jährige Zürcherin: «Immer wenn über den Kopf geredet wird, kommt es von den Medien. Bei den Spielern geht es nur ums Herz – und das gehört aufs Eis.»

Schweiz gegen Deutschland heisst es auch in genau einem Monat an der Fussball-EM in Deutschland. Dann wird sie selbstverständlich im Stadion sitzen. Welche Nati hat die grösseren Chancen, das Prestigeduell zu gewinnen? «Die Eishockey-Nati», sagt Lehmann, «vor allem deshalb, weil das Spiel in Tschechien auf neutralem Boden stattfindet und die Schweiz auch von den Einheimischen lautstark unterstützt werden dürfte. An der Fussball-EM wird die Stimmung dann in ganz Deutschland derart euphorisch sein, dass es sehr schwierig wird, dagegen zu halten.»

Fussball oder Eishockey? Was liegt Lehmann, deren Bewerbung für einen Sitz im Exekutivrat von Swiss Olympic am Mittwoch bekannt wurde, derzeit näher? «Im Moment das Eishockey und in einem Monat dann selbstverständlich der Fussball.»