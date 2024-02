Dominic Zwerger kam bei einer unverschuldeten Selbstkollision einigermassen glimpflich davon Keystone

Ambri-Piottas Dominic Zwerger wurde am Montagnachmittag in Biasca in einen Autounfall verwickelt. Der 27-Jährige verletzte sich nur leicht.

Wie Ambri-Piotta mitteilte, blieb der österreichische Internationale von schweren Verletzungen verschont. Er werde der Mannschaft «aber auf jeden Fall für einige Tage nicht zur Verfügung» stehen, schrieb der Klub.

Den Angaben zufolge war Zwerger nicht der Unfallverursacher. Ein anderer Automobilist habe dem Stürmer von einer Nebenstrasse kommend den Weg abgeschnitten, worauf es zu einer Frontalkollision kam.

❌🤕 L’HCAP comunica che Zwerger è stato vittima di un incidente stradale.



Il giocatore non ha subìto gravi infortuni ma sarà sicuramente indisponibile per qualche giorno, dopodichè sarà valutato giorno per giorno.



Forza Zwergy 🙏🍀



Leggi tutto 👇https://t.co/0cWJM0OUmg pic.twitter.com/oOWoypbBL1 — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) February 20, 2024

sda