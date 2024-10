Bei Biels Goalie Harri Säteri gab es am Sonntag keine Lücke. Keystone

Im einzigen Spiel vom Sonntag in der National League setzt sich Biel gegen Kloten zu Hause 4:0 durch. Die Basis zum Sieg legen die Gastgeber im Startdrittel.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der EHC Biel gewinnt gegen Kloten mit 4:0.

Biel-Goalie Harri Säteri feiert dank 32 Paraden seinen ersten Shutout der Saison.

Für Biel ist es der dritte Sieg innerhalb der letzten vier Spiele. Für Kloten ist es die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Mehr anzeigen

Mit drei Treffern aus sieben Torschüssen traten die Bieler im ersten Abschnitt äusserst effizient auf. Das 1:0 erzielte in der 4. Minute Lias Andersson, der am Sonntag den 26. Geburtstag feierte. Der Schwede zog beim seinem vierten Saisontor nach einem herrlichen Konter allein auf den Klotener Keeper Ludovic Waeber los und nutzte die grosse Lücke zwischen dessen Schonern. In der 34. Minute fehlte wenig und Andersson wäre per Penalty erneut erfolgreich gewesen – er scheiterte an der Latte.

Nebst Andersson hatten im ersten Drittel auch der 20-jährige Verteidiger Gaël Christ (11.) und Johnny Kneubuehler (19.) für die Seeländer getroffen. Letzterer war am Freitag beim 3:1 in Zug mit einem Tor und zwei Assists der Matchwinner gewesen.

Die mit dem klaren Resultat schlecht bedienten Gäste ersetzten Waeber bereits in der 54. Minute während eines Powerplays, sie konnten den starken Bieler Keeper Harri Säteri aber nicht bezwingen. Der Finne feierte dank 32 Paraden seinen ersten Shutout in dieser Saison. Das 4:0 von Ramon Tanner (56.) war ein Schuss ins leere Gehäuse.

Während sich die Bieler mit dem dritten Sieg in den letzten vier Partien und dem vierten in Folge gegen Kloten in der Rangliste um eine Position in den 9. Rang verbesserten, belegen die Zürcher nach der vierten Auswärtsniederlage hintereinander weiterhin den 7. Platz.

Telegramm/Rangliste

Biel – Kloten 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

6399 Zuschauer. – SR Dipietro/Kova (FIN), Bürgy/Stalder. – Tore: 4. Andersson (Hofer, Grossmann) 1:0. 11. Christe 2:0. 19. Kneubuehler (Heponiemi) 3:0. 56. Tanner (Unterzahltor!) 4:0 (ins leere Tor). – Strafen: je 3mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Rajala; Aaltonen.

Biel: Säteri; Lööv, Stampfli; Yakovenko, Burren; Grossmann, Christe; Delémont; Hofer, Andersson, Cunti; Müller, Bärtschi, Rajala; Kneubuehler, Tanner, Heponiemi; Schläpfer, Christen, Bachofner; Cattin.

Kloten: Waeber; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Steiner, Steve Kellenberger; Sataric; Ojamäki, Aaltonen, Audette; Simic, Morley, Ramel; Derungs, Schäppi, Meyer; Weibel, Smirnovs, Schreiber; Meier.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Haas, Janett, Sallinen und Zryd (alle verletzt). Kloten von 53:58 bis 55:55 ohne Torhüter.

Rangliste: 1. ZSC Lions 10/22 (32:22). 2. Lausanne 11/21 (35:25). 3. Bern 11/19 (37:28). 4. Rapperswil-Jona Lakers 11/19 (32:29). 5. Ambri-Piotta 11/19 (29:29). 6. Davos 11/17 (31:30). 7. Kloten 12/17 (29:32). 8. Lugano 9/16 (28:23). 9. Biel 11/16 (25:25). 10. SCL Tigers 10/14 (25:20). 11. Genève-Servette 8/12 (22:21). 12. Zug 10/12 (30:33). 13. Fribourg-Gottéron 11/11 (23:37). 14. Ajoie 10/4 (18:42).

sda