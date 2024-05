Bruins eliminieren Maple Leafs mit einem Overtime-Sieg in Spiel 7. Die Boston Bruins erreichen als letztes Team im Osten die zweite Playoff-Runde. Sie gewinnen das siebte Spiel gegen die Toronto Maple Leafs 2:1 nach Verlängerung. 05.05.2024

SDA

In einem ausgeglichenen Spiel gerieten die Bruins vor heimischem Publikum zunächst in Rückstand. Auf den Gegentreffer in der 50. Minute hatten die Amerikaner aber nur eine Minute später die passende Antwort. So ging es wie beim letzten Spiel in Boston mit einem 1:1 in die Verlängerung. Im Gegensatz zum letzten Mal entschieden die Gastgeber diese für sich. Der Tscheche David Pastrnak schoss sein Team in der zweiten Minute der Overtime ins Glück. Im Viertelfinal treffen die Bruins auf die Florida Panthers, an denen sie im Vorjahr gescheitert waren.

David Pastrnak erzielt den entscheidenden Treffer in der Verlängerung Keystone

sda