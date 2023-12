Pius Suter (links) ist zurück auf NHL-Eis Keystone

Nach einem Monat verletzungsbedingten Abwesenheit ist Pius Suter zurück auf dem Eis und fährt sogleich den ersten Sieg ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pius Suter musste einen Monat lang aufgrund einer Verletzung auf das Eishockey verzichten. Nun ist er wieder zurück und siegt mit den Vancouver Canucks 4:0 gegen die Florida Panthers.

Eine Niederlage muss Philipp Kuraschew mit den Chicago Blackhawks einstecken. Sie kassieren mit einer 1:7-Klatsche gegen Seattle die 20. Niederlage im 29. Spiel Mehr anzeigen

Pius Suter gibt in der Nacht auf Freitag nach einer verletzungsbedingten Pause von einem Monat das Comeback. Dabei verlässt der Zürcher Stürmer in Diensten der Vancouver Canucks das Eis als Sieger.

Die Kanadier feierten beim 4:0 zuhause gegen die Florida Panthers den vierten Sieg in Folge und festigten damit ihren 2. Rang im Westen. Suter, der aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung 14 Spiele hatte aussetzen müssen, stürmte dabei als Center in der 4. Linie und stand beim frühen 1:0 des Russen Andrej Kuzmenko (5.) auf dem Eis. Sonst blieb der Schweizer, der vor seiner Verletzungspause in sechs Spielen vier Tore erzielt hatte, aber diskret.

Kuraschew und Chicago mit 20. Saison-Niederlage

Einen weiteren Dämpfer einstecken musste Philipp Kuraschew mit Chicago. Die Blackhawks kassierten beim 1:7 in Seattle die zweithöchste Niederlage der Saison. Insgesamt war es für das nach Punkten schlechteste Team der Liga im 29. Spiel die 20. Niederlage.

SDA/lih