Ausverkauftes Stadion, 7:1-Sieg gegen Meister Servette und Leader in der National League - der HC Fribourg-Gottéron hat gut feiern. Bild: Keystone

Der HC Fribourg-Gottéron gewinnt das Westschweizer Derby gegen Meister Servette 7:1.

Fribourg-Gottéron verteidigte die Tabellenführung in der National League mit diesem Kantersieg. Marcus Sörensen zeichnete sich beim Heimteam als dreifacher Torschütze aus. Die Genfer kassierten in der vierten Partie in der laufenden Meisterschaft schon die dritte Niederlage.

Weiterhin Zweiter ist Lausanne, das sich in Kloten 3:2 durchsetzte. Die Waadtländer feierten den dritten Sieg in Folge. Der nun drittklassierte SC Bern fertigte den Kantonsrivalen und Tabellenletzten SCL Tigers gleich 7:0 ab. Es war für den SCB im dritten Heimspiel der Saison der dritte Erfolg.

Biel verlor zwar bei Ajoie 5:6 nach Penaltyschiessen, ist jedoch dank dem Punktgewinn weiterhin Vierter. Das mit zwei Niederlagen in Folge in die Meisterschaft gestartete Zug, der Meister der Jahre 2021 und 2022, kam mit dem 3:1 bei Ambri-Piotta zum zweiten Erfolg hintereinander. Davos bezwang die Rapperswil-Jona Lakers 4:1 und hat nun wie der EVZ, die ZSC Lions, Lugano und Ambri sechs Punkte auf dem Konto. Der ZSC und Lugano haben allerdings erst drei Partien ausgetragen.

Rangliste:

1. Fribourg-Gottéron 5/11. 2. Lausanne 5/10. 3. Bern 4/9. 4. Biel 4/7. 5. ZSC Lions 3/6. 6. Lugano 3/6. 7. Zug 4/6. 8. Davos 4/6. 9. Ambri-Piotta 4/6. 10. Ajoie 4/5. 11. Genève-Servette 4/4. 12. Kloten 4/3. 13. Rapperswil-Jona Lakers 4/3. 14. SCL Tigers 4/2.

sfy, sda