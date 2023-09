Eishockey-Goalie erlebt im Spiel gegen Ambri sein blaues Wunder 05.09.2023

In einem Testspiel gegen Ambri geht der Torhüter von Bili Tygri Liberec nach einem Knaller K.o. Der Puck durchbohrt die Maske von Daniel Kral und lässt sein Auge übelst anschwellen. Dennoch hat er Glück im Unglück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Testspiel gegen Ambri durchbohrt der Puck nach einem satten Schuss die Maske von Liberec-Torhüter Daniel Kral. Der Goalie geht K.o., hat aber Glück im Unglück.

Krals Auge ist zwar dick angeschwollen, bleibende Schäden wird er aber nicht davontragen, wie der Vereinsarzt sagt.

Kral hat die Lust am Eishockeyspielen nicht verloren und sagt: «Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich zurückkehren kann.» Mehr anzeigen

Daniel Kral bereitet sich mit dem tschechischen Eishockeyverein Bili Tygri Liberec auf die bevorstehende Saison vor. Den Abstecher in die Schweiz wird der 20-Jährige aber nicht in guter Erinnerung behalten, was nicht an der 1:3-Niederlage liegt.

Was ist passiert? Das Geschoss eines Ambri-Spielers durchbohrt die Maske des Torhüters und trifft Kral am Jochbein. Der Getroffene schildert es so: «Ich war völlig weggetreten. Ich dachte, jemand hätte mich geschlagen. Es gab einen Schuss, den ich nicht gesehen habe. Im letzten Moment bewegte sich ein Spieler vor mir, der Schuss traf mich genau im grössten Loch der Maske. Ich wusste zuerst nicht einmal, dass es ein Puck war.»

Für einen Moment verliert Kral das Bewusstsein, steht aber bald wieder auf den Beinen, kann aber auf dem rechten Auge nichts sehen. Natürlich macht er sich Sorgen um sein Auge, befürchtet gar, dass er sein Augenlicht verlieren könnte. Ein Augenarzt gibt aber Entwarnung, demnach dürfte sich das Auge rasch erholen. Der Klubarzt meint: «Es war eine bizarre Situation. Wenn der Puck etwas weiter in die Maske eingedrungen wäre, wäre es vielleicht nicht so gut ausgegangen.»

An sein Spiegelbild wird sich Kral wohl noch gewöhnen müssen, dass er es überhaupt noch sehen kann, ist aber gleichzeitig eine gute Nachricht. Die Lust am Eishockeyspielen hat der 20-Jährige übrigens nicht verloren, wie er sagt: «Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich zurückkehren kann.» Noch muss er sich gedulden, den nötigen Durchblick hat er noch nicht.

