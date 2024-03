Kevin Fiala von den Los Angeles Kings ist aktuell in Topform Keystone

Gleich drei Schweizer treffen in der NHL in der Nacht auf Montag. Für die New Jersey Devils wird es bezüglich einer Playoff-Teilnahme immer enger.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Kevin Fiala zeigt sich in der NHL in Topform. Beim 5:1-Sieg der Los Angeles Kings gegen die New Jersey Devils verbucht der Schweizer zwei Assists und einen Treffer.

Nino Niederreiter schoss beim 5:2-Sieg der Winnipeg Jets das zwischenzeitliche 1:1. Mehr anzeigen

Der sich in Topform befindende Kevin Fiala hatte grossen Anteil am 5:1-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen die «Swiss Devils». Der 27-jährige Ostschweizer traf in der 33. Minute im Powerplay zum 4:1 und liess sich 34 Sekunden davor zum 3:1 sowie zum 5:1 (58.) je einen Assist gutschreiben. Fiala gelangen zum zweiten Mal in Folge drei Punkte, zum dritten Mal in dieser Saison. In den letzten drei Partien totalisiert er acht Punkte. Nach 60 Saisonspielen steht er bei 19 Toren und 36 Assists.

Philipp Danault zeichnete sich beim siebenten Erfolg der Kings in den vergangenen zehn Spielen als dreifacher Torschütze aus. Der einzige Treffer der Gäste zum 1:0 nach nur 15 Sekunden war eine Schweizer Koproduktion: Timo Meier erzielte nach Vorarbeit von Nico Hischier sein 13. Tor in der laufenden Meisterschaft. Mehr brachten die Devils trotz eines Schussverhältnisses von 31:23 zu ihren Gunsten nicht zu Stande.

Gäste-Torhüter Nico Daws wurde in der 33. Minute durch den Schweizer Akira Schmid ersetzt, der sich nicht bezwingen liess – das 1:5 war ein Schuss ins leere Gehäuse. Bei New Jersey kam auch Jonas Siegenthaler zum Einsatz. Nach der fünften Niederlage in den letzten sieben Partien wird es für die Devils immer ungemütlicher im Kampf um die Playoff-Plätze – der Rückstand beträgt aktuell sieben Punkte.

Niederreiter trifft zum 1:1

Deutlich besser sieht es für die Vancouver Canucks mit Pius Suter sowie die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter aus. Sie belegen ligaweit die Ränge 2 respektive 5. Die Canucks gewannen bei den Anaheim Ducks 2:1, die Jets setzten sich auswärts gegen die Buffalo Sabres 5:2 durch und feierten den neunten Sieg in den letzten elf Partien. Niederreiter schoss sechs Sekunden vor der ersten Pause das 1:1 – sein 17. Treffer in der laufenden Meisterschaft. Die Jets

Janis Moser gewann mit den Arizona Coyotes bei den Washington Capitals 5:2. Es war für die Gäste der zweite Erfolg in Serie, nachdem sie zuvor 14 Mal hintereinander verloren hatten.

sda