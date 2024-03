Die Frauen der ZSC Lions sind zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister. Sie gewinnen die Finalissima in Bern 3:0 Keystone

Die Frauen der ZSC Lions gewinnen die Finalissima im Playoff-Final der Women's League in Bern 3:0 und feiern den dritten Meistertitel in Serie.

Das Momentum schien eigentlich auf Seiten des Heimteams. Die Bernerinnen konnten am Samstag in Zürich 1:0 gewinnen und die Serie ausgleichen. Doch im entscheidenden Spiel der Finalserie waren es die Zürcherinnen, welche bereits in der vierten Minute durch Vanessa Schaefer in Führung gehen konnten.

Dominique Scheurer im zweiten und Lisa Rüedi im dritten Drittel entschieden die Partie schliesslich zugunsten der ZSC Lions. In der Neuauflage des letztjährigen Finals, als die Frauen des SC Bern noch als Bomo Thun antraten, behielten die Zürcherinnen erneut das bessere Ende für sich.

Für die Frauen der ZSC Lions war es bereits der neunte Meistertitel seit 2011.

sda