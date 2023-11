Grégory Hofmann reist ohne Einsatz am Karjala Cup zurück in die Schweiz. Keystone

Grégory Hofmann muss die Nationalmannschaft in Finnland vorzeitig verlassen. Der Stürmer des EV Zug fällt für den Rest des Karjala Cup verletzungsbedingt aus.

Hofmann zog sich am Mittwoch im Training der Schweizer Nationalmannschaft in Tampere eine Verletzung zu. Am Freitag flog er für weitere medizinische Abklärungen vorzeitig in die Schweiz zurück. Tags zuvor war er bei der 0:4-Auftaktniederlage gegen Gastgeber Finnland nicht zum Einsatz gekommen.

Für die beiden Mittagsspiele am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien verzichtet Nationaltrainer Patrick Fischer auf eine Nachnomination.

sda