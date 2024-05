Die Hockey-Nati trifft im Halbfinal der WM auf Kanada. IMAGO/justpictures.ch

Tschechiens Eishockeyaner dürfen weiter vom WM-Titel im eigenen Land träumen. Sie besiegen im Viertelfinal die USA knapp 1:0. Wie die Schweiz kann auch Schweden sein Viertelfinal-Trauma überwinden.

sda/lih SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweiz, Kanada, Tschechien und Schweden stehen im Halbfinal der Eishockey-WM.

Die Schweiz trifft auf Kanada. In der Gruppenphase unterlag die Nati den Kanadiern mit 2:3.

Schweden trifft auf Gastgeber Tschechien. Mehr anzeigen

So kommt es am Samstag in Prag zu den Halbfinals zwischen Titelverteidiger Kanada und der Schweiz sowie zwischen Schweden und Tschechien.

Die gastgebenden Osteuropäer lieferten sich im Viertelfinal mit den USA ein packendes Duell, das durch ein kurioses Tor von Pavel Zacha kurz vor Spielhälfte entschieden wurde. Der NHL-Stürmer von den Boston Bruins wurde in der 27. Minute im Powerplay von seinem Teamkollegen David Spacek angeschossen, danach kullerte der Puck ins Tor der Amerikaner. Mit seinem ersten Goal im erst zweiten Länderspiel lässt der 27-jährige Zacha sein Land weiter vom ersten WM-Titel seit 2010 träumen.

Gastgeber trifft auf die Ungeschlagenen

Nun warten auf die Tschechen im Halbfinal die in diesem Turnier nach wie vor ungeschlagenen Schweden, die sich im Viertelfinal an Nachbar Finnland die Zähne ausbissen. In einem Geduldsspiel gelang NHL-Starverteidiger Rasmus Dahlin in der 55. Minute der vermeintliche Siegtreffer für den überlegenen Favoriten.

Doch Finnland, das ohne seinen gesperrten Captain Mikael Granlund antreten musste, rettete sich 58 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem 1:1 durch Hannes Björninen noch in die Verlängerung. Dort gelang Joel Eriksson nach einer fragwürdigen Strafe gegen die Finnen mittels Powerplaytor die Entscheidung zugunsten der Schweden, die damit zum ersten Mal seit dem 2018 gewonnenen WM-Final gegen die Schweiz das finale Wochenende erreichen.

Kanada mühelos weiter

Keine Mühe bekundete im Viertelfinal Titelverteidiger Kanada. Die Nordamerikaner stellten beim 6:3 gegen die Slowakei die Weichen früh auf Sieg. Bereits nach gut vier Minuten führte die NHL-Truppe 2:0. Mit einem Doppelschlag in der 47. Minute innert 20 Sekunden vom 3:1 zum 5:1 beseitigte Kanada schliesslich die letzten Zweifel an einem Weiterkommen.

Der Final geht am Sonntagabend (20.20 Uhr) in Prag über die Bühne. Das Spiel um Bronze am Sonntagnachmittag (15.20 Uhr).

