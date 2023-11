Der Russe Jakow Trenin bejubelt sein 4:3-Siegtor gegen Colorado 22 Sekunden vor Schluss, nachdem Colorado bis 38 Sekunden vor Schluss 3:2 geführt hat Keystone

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi zelebrieren im Heimspiel gegen Colorado Avalanche in der Schlussminute eine wundersame Wende vom 2:3 zum 4:3.

Im Heimspiel gegen Colorado – einem Spitzenteam in der Central Division, in der Nashville um den Anschluss ringt – lagen die Predators bis 38 Sekunden vor Schluss mit 2:3 hinten. Dann gelang Filip Forsberg der Ausgleich. Und nur 16 Sekunden später stellte der Russe Jakow Trenin sogar noch den Sieg in der regulären Spielzeit sicher.

Zum ersten Mal in der Klubgeschichte gewann Nashville ein Spiel in der regulären Spielzeit, in dem es in der Schlussminute noch in Rückstand lag.

Die Predators siegten zum zweiten Mal nacheinander nach zuvor vier Niederlagen de suite. In der Rangliste liegt Nashville noch fünf Punkte hinter den Playoff-Plätzen zurück.

Kein Schweizer in der NHL kam in den Partien in der Nacht auf Dienstag zu einem Skorerpunkt. Arizona mit Verteidiger Janis Moser unterlag daheim den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala 1:4.

sda