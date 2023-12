Nico Hischier mit zwei Assists und Goalie Akira Schmid mit 45 Paraden tragen massgeblich zum 4:3-Auswärtssieg der New Jersey Devils in Philadelphia bei.

Als Nico Hischier in der 45. Minute das 3:1 für New Jersey vorbereitete, schien das Team aus dem Vorort von New York einen sicheren Sieg einzufahren. In der Schlussminute gelang den Philadelphia Flyers aber noch der Ausgleich. In der Verlängerung dauerte es dann aber nur 28 Sekunden, ehe sich die Devils dank Jack Hughes die zwei Punkte doch noch sicherten. Erneut war der Walliser Captain Hischier am Treffer mit einem Assist beteiligt.

Einen starken Auftritt hatte auch der Schweizer Goalie Akira Schmid. Der Emmentaler wehrte 45 von 48 Schüssen Philadelphias ab.

Ebenfalls in der Verlängerung gewann Janis Moser mit den Arizona Coyotes. Beim 4:3 gegen Colorado bereitete der Verteidiger aus dem Seeland das 1:1 vor.

Die weiteren Schweizer, die in der Nacht auf Freitag im Einsatz standen, mussten hingegen als Verlierer vom Eis.

sda