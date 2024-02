Nino Niederreiter holt in der NHL mit den Winnipeg Jets mit einem 3:2 nach Verlängerung den Pflichtsieg gegen das Schlusslicht Chicago und bleibt auf Playoff-Kurs.

Die Winnipeg Jets mussten sich den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen hart erarbeiten. 43 Sekunden vor Schluss glichen die Chicago Blackhawks zum 2:2 aus, nachdem der Däne Nikolaj Ehlers, der Sohn von Visps Coach Heinz Ehlers, die Kanadier 2:0 in Führung gebracht hatte. In der Verlängerung fiel die Entscheidung durch Kyle Connor dann bereits nach 25 Sekunden.

Die Schweizer Stürmer Nino Niederreiter (Winnipeg) und Philipp Kuraschew (Chicago) blieben ohne Skorerpunkt.

sda