Die New York Rangers legen in der Viertelfinalserie gegen die Carolina Hurricanes nach. Wie schon zum Auftakt resultiert ein 4:3 – dieses Mal jedoch erst in der Verlängerung.

SDA

Anders als noch in der ersten Partie, als die Rangers stets vorne lagen, mussten sie im zweiten Spiel im Madison Square Garden zweimal einen Rückstand aufholen. Der Siegtreffer für das Heimteam fiel erst in der 28. Minute der Verlängerung durch Vincent Trocheck.

Carolina kann am Freitag und Sonntag vor Heimpublikum antreten.

sda