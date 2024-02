Servette feiert in Pruntrut gegen Ajoie einen Pflichtsieg Keystone

Genau eine Woche vor einem der bedeutendsten Spiele in der Klubgeschichte, dem Champions-League-Final gegen die Schweden aus Skelleftea, setzt sich Servette in der Ajoie 3:1 durch.

Marc-Antoine Pouliot nach vier Minuten und Sami Vatanen in Überzahl nach vier Minuten im zweiten Abschnitt erzielten die wichtigen ersten Goals für Servette. Ajoie fand in der zweiten Spielhälfte den Tritt besser, wohl auch, weil die Genfer die Führung im Schongang über die Zeit spielen wollten. Jesse Zgraggen gelang in der 39. Minute der Ehrentreffer für Ajoie.

Zu guten Ausgleichschancen kam das einzige Team, das die Playoffs nicht mehr erreichen kann, erst in der Schlussphase. Servettes Goalie Jussi Olkinuora (27 Paraden) stellte aber seine Klasse unter Beweis. Elf Sekunden vor der Schlusssirene stellte Valtteri Filppula mit einem Schuss ins leere Tor zum 3:1 Genfs Sieg sicher.

Vor dem Final gegen Skelleftea bestreiten die Servettiens (8.) nächsten Freitag daheim gegen Davos (7.) noch ein eminent wichtiges Spiel im Rennen um die direkten Playoff-Plätze.

Ajoie – Genève-Servette 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

3769 Zuschauer. – SR Borga/Piechaczek, Huguet/Wolf. – Tore: 5. Pouliot (Winnik, Miranda) 0:1. 25. Vatanen (Hartikainen, Jooris/Powerplaytor) 0:2. 39. Zgraggen (Audette) 1:2. 60. (59:49) Filppula (Le Coultre) 1:3 (ins leere Tor). – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette. – PostFinance-Topskorer: Audette; Vatanen.

Ajoie: Ciaccio; Thiry, Zgraggen; Birbaum, Gelinas; Pilet, Fey; Garessus; Sopa, Gauthier, Bozon; Sciaroni, Devos, Audette; Hazen, Frossard, Schmutz; Arnold, Romanenghi, Timaschow; Münger.

Genève-Servette: Olkinuora; Vatanen, Chanton; Karrer, Berni; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Praplan, Filppula, Rod; Miranda, Pouliot, Winnik; Hartikainen, Manninen, Bertaggia; Cavalleri, Jooris, Berthon; Maillard.

Bemerkungen: Ajoie ohne Fischer, Rundqvist, Scheidegger (alle verletzt), Asselin und Brennan (beide überzählige Ausländer), Genève-Servette ohne Lennström und Richard (beide verletzt). Ajoie von 58:29 bis 59:49 ohne Torhüter.

Rangliste:

1. ZSC Lions 45/96. 2. Fribourg-Gottéron 45/92. 3. Zug 45/84. 4. Lausanne 45/76. 5. Bern 45/73. 6. Lugano 46/71. 7. Davos 44/68. 8. Genève-Servette 45/68. 9. Biel 45/64. 10. Ambri-Piotta 44/62. 11. SCL Tigers 46/60. 12. Rapperswil-Jona Lakers 45/50. 13. Kloten 45/47. 14. Ajoie 43/31.

sda