Timo Meier wird an der WM in Tschechien nicht teilnehmen können. Der Stürmer der New Jersey Devils unterzieht sich einer Schulteroperation und fällt vorerst aus

Timo Meier wird an der WM nicht zum Kader der Schweizer Nationalmannschaft zählen. Eine Schulterverletzung verunmöglicht die Teilnahme des Appenzellers.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweizer Eishockey-Nati muss für die WM auf Timo Meier verzichten.

Meier muss sich wegen einer Schulterverletzung einer Operation unterziehen. Mehr anzeigen

Wie die New Jersey Devils am Dienstag mitteilten, unterzieht sich Meier einer Operation. Der Klub erwartet, dass der Stürmer erst in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder auf dem Eis stehen wird.

Die Schweiz bestreitet am kommenden Freitag in Lausanne und tags darauf in Kloten jeweils ein Testspiel gegen Lettland, ehe die WM in Tschechien am 10. Mai mit dem Spiel gegen Norwegen startet.

