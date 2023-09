Timo Meier über seinen 70-Millionen-Dollar-Deal: «Sehr erfreuliches Ergebnis» Timo Meier einigte sich im Sommer mit den New Jersey Devils auf einen neuen Vertrag. Der NHL-Stürmer unterschrieb einen mit 70,4 Millionen Dollar dotierten Kontrakt über acht Jahre. Mit blue Sport sprach der Appenzeller über seinen Mega-Deal. 11.09.2023

Timo Meier einigte sich im Sommer mit den New Jersey Devils auf einen neuen Vertrag. Der NHL-Stürmer unterschrieb einen mit 70,4 Millionen Dollar dotierten Kontrakt über acht Jahre. Mit blue Sport sprach der Appenzeller über seinen Mega-Deal.

Meier war im letzten Februar von den San Jose Sharks nach New Jersey transferiert worden. Im Sommer musste der Lohn des 26-Jährigen neu verhandelt werden. «Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich voll abschalten konnte. Natürlich macht man sich gewisse Gedanken, um ein bisschen zu wissen, was man in der Zukunft will», erläutert der 26-Jährige.

Mit im Schnitt 8,8 Millionen Dollar jährlich dürfte Meier neu der am zweitbesten bezahlte Schweizer NHL-Spieler hinter Roman Josi sein. «Es ist ein sehr erfreuliches Ergebnis, das wir hier mit dem Vertrag herausholen konnten. Ich bin sehr zufrieden, dass ich in einer Mannschaft über längere Zeit unterschreiben konnte, die ein grosses Potenzial nach oben hat», betont Meier, der in bisher 522 NHL-Spielen 354 Punkte (172 Tore) erzielte.

Die horrenden Geldsummen sind für ihn «ein Teil des Business». Meiers Kommentar: «Es ist sicher nicht der erste Grund, warum man anfängt, Hockey zu spielen. Aber es ist ein riesiger Bonus. Die finanzielle Sicherheit ist sicher schön. Aber was mich motiviert, ist der sportliche Erfolg, den ich auch in Zukunft erreichen möchte. Speziell natürlich die Jagd mit den New Jersey Devils nach dem Stanley Cup.»

Die Vertragsverhandlungen seien vergleichbar mit einem Pokerspiel, bei dem man auch für sich schauen müsse. Der sportliche Erfolg stehe aber für ihn im Vordergrund, so Meier. «Ich wollte in eine Mannschaft reinkommen, die Ambitionen hat, eine strahlende Zukunft hat und ich glaube, die New Jersey Devils passen perfekt.»

Neben dem Flügelstürmer stehen mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid drei weitere Schweizer beim drittbesten Team der letzten Regular Season der NHL: «Das ist ein Bonus. Es ist schön, wenn man mal Schweizerdeutsch sprechen kann und die Schweizer Jungs um sich herum hat, welche die gleichen Eigenschaften mitbringen, aber viele andere Faktoren waren ausschlaggebender.»