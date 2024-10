Topskorer Dean Kukan und die ZSC Lions halten sich zuhause gegen Zug an der Tabellenspitze Keystone

Die ZSC Lions finden nach der Derby-Niederlage im Penaltyschiessen in Kloten sofort in die Spur zurück. Der Meister gewinnt das aufregende Z-Derby gegen Zug mit 5:4.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die ZSC Lions gewinnen gegen Zug mit 5:4.

Somit bleiben die Lions an der Tabellenspitze.

Die Teams auf den Plätzen 3 (Rapperswil-Jona Lakers) und 11 (Zug) sind bloss durch vier Punkte getrennt. Mehr anzeigen

Die ZSC Lions feierten gegen Zug bereits den neunten Heimsieg in dieser Saison. In der National League ist der Zürcher SC in seiner eigenen Arena noch ungeschlagen. Einzig Salzburg in der Champions Hockey League vermochte in der Arena in Zürich-Altstetten zu gewinnen.

Die ZSC Lions weisen zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Lausanne auf. Lausanne besiegte Ambri-Piotta daheim ebenfalls mit 5:4.

Hinter dem Spitzenduo liegt das Feld so nahe beisammen wie noch nie im Schweizer Eishockey nach einem ganzen Monat. Die Teams auf den Plätzen 3 (Rapperswil-Jona Lakers) und 11 (Zug) sind bloss durch vier Punkte getrennt.

Von den Teams unter den Top 6 verloren in der Vollrunde vom Samstag der SC Bern mit 1:2 in Rapperswil, Lugano mit 0:4 in Freiburg und Davos mit 1:2 in Biel.

Ausserdem verloren die SCL Tigers im Emmental gegen Kloten mit 0:1, Ajoie verspielte im Finish gegen Servette eine Führung und verlor noch 3:6, und Biel.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Ajoie – Genève-Servette 3:6 (1:2, 1:0, 1:4). Biel – Davos 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Fribourg-Gottéron – Lugano 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Rapperswil-Jona Lakers – Bern 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Lausanne – Ambri-Piotta 5:4 (1:1, 1:1, 3:2). SCL Tigers – Kloten 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). ZSC Lions – Zug 5:4 (1:1, 2:1, 2:2).

Rangliste: 1. ZSC Lions 12/26. 2. Lausanne 13/24. 3. Rapperswil-Jona Lakers 13/22. 4. Kloten 14/22. 5. Biel 13/21. 6. Davos 13/20. 7. Bern 13/20. 8. Lugano 11/19. 9. Ambri-Piotta 13/19. 10. Genève-Servette 10/18. 11. Zug 13/18. 12. SCL Tigers 12/17. 13. Fribourg-Gottéron 13/14. 14. Ajoie 13/4.

