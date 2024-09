Die Spieler der ZSC Lions freuen sich über das 1:1. Bild: Keystone

Nach zwei 4:1-Siegen gewinnen die ZSC Lions auch das erste Heimspiel in der laufenden Champions Hockey League. Sie drehen gegen die Straubing Tigers in den letzten fünf Minuten ein 1:2 in ein 3:2.

SDA

Die Lions gerieten gegen die Deutschen, welche die ersten zwei Spiele ebenfalls zu ihren Gunsten entschieden hatten, zweimal in Rückstand. Nach dem 1:2 von Danjo Leonhardt (31.) dauerte es bis zur 56. Minute, ehe Vinzenz Rohrer vor 3637 Zuschauern mit einem Ablenker zum zweiten Mal ausglich. 86 Sekunden vor dem Ende gelang dem finnischen Verteidiger Mikko Lehtonen nach einem gewonnenen Bully von Landsmann Juho Lammikko der Siegtreffer.

Auf das im Powerplay erzielte 0:1 von Justin Braun (8.) hatte der ZSC eine prompte Antwort. Sven Andrighetto gelang knapp vier Minuten später das 1:1, in dem er Gäste-Keeper Zane McIntyre herrlich ausspielte. Jedoch kam vom Heimteam in den ersten zwei Dritteln zu wenig, brachte es bloss 14 Torschüsse (total 26) zu Stande.

Die Lions sind neben der schwedischen Equipe Färjestad das einzige Team, das nach drei Vorrundenspielen das Punktemaximum ausweist. Somit stehen die Chancen sehr gut, sich für die Achtelfinals zu qualifizieren. Diese erreichen die ersten 16 der 24 Mannschaften. Nächster Gegner des ZSC ist am Sonntag zu Hause Salzburg.

