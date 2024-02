Zuger Krise endet gegen den SC Bern nicht - Gallery Hängende Köpfe beim EV Zug: Sechs Spiele hintereinander (und sechs von zuletzt sieben Heimspielen) verloren. Bild: Keystone Marco Lehmann (in gelb) erzielte sowohl in der 1. Minute das 1:0 für Bern in Zug wie im Finish ins leere Tor den Schlusspunkt zum 4:1. Bild: Keystone Dynamisch wie immer in dieser Saison: Calvin Thürkauf vom HC Lugano erzielte seine Saisontore Nummern 25 und 26. Mehr Goals als Thürkauf wird in dieser Saison kein Schweizer Spieler erzielen. Bild: Keystone Lausanne jubelt gegen Ambri-Piotta - primär weil die Lausanner alle Powerplays zu Toren nutzten. Bild: Keystone Die Entscheidung in der Ajoie: der 19-jährige Österreicher Vinzenz Rohrer bezwingt Ajoies Goalie Damiano Ciaccio im Penaltyschiessen zweimal. Bild: Keystone Chancenlos: Harri Säteri (hier beim 1:3) stellvertretend für den gesamten EHC Biel gegen Fribourg. Bild: Keystone Verteidiger Leandro Profico erzielte nicht am Freitag, aber vor zwei Wochen zum 1:5 in Biel, Klotens bislang einziges Tor im ganzen Monat Februar. Bild: Keystone Zuger Krise endet gegen den SC Bern nicht - Gallery Hängende Köpfe beim EV Zug: Sechs Spiele hintereinander (und sechs von zuletzt sieben Heimspielen) verloren. Bild: Keystone Marco Lehmann (in gelb) erzielte sowohl in der 1. Minute das 1:0 für Bern in Zug wie im Finish ins leere Tor den Schlusspunkt zum 4:1. Bild: Keystone Dynamisch wie immer in dieser Saison: Calvin Thürkauf vom HC Lugano erzielte seine Saisontore Nummern 25 und 26. Mehr Goals als Thürkauf wird in dieser Saison kein Schweizer Spieler erzielen. Bild: Keystone Lausanne jubelt gegen Ambri-Piotta - primär weil die Lausanner alle Powerplays zu Toren nutzten. Bild: Keystone Die Entscheidung in der Ajoie: der 19-jährige Österreicher Vinzenz Rohrer bezwingt Ajoies Goalie Damiano Ciaccio im Penaltyschiessen zweimal. Bild: Keystone Chancenlos: Harri Säteri (hier beim 1:3) stellvertretend für den gesamten EHC Biel gegen Fribourg. Bild: Keystone Verteidiger Leandro Profico erzielte nicht am Freitag, aber vor zwei Wochen zum 1:5 in Biel, Klotens bislang einziges Tor im ganzen Monat Februar. Bild: Keystone

Der EV Zug findet gegen den Schlittschuhclub Bern nicht aus der Krise heraus. Das sind die Fakten der sechs Partien in der National League vom Freitagabend.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Resultate vom Freitagabend im Überblick:

Zug – Bern 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Lugano – SCL Tigers 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Lausanne – Ambri-Piotta 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Biel – Fribourg-Gottéron 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Davos – Kloten 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Ajoie – ZSC Lions 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) n.P. Mehr anzeigen

Zug kassierte gegen Bern mit 1:4 die sechste Niederlage hintereinander. Im ganzen Monat Februar gewannen die Zuger noch nie: 2:3 gegen Biel (h), 1:3 in Rapperswil, 3:6 in Davos, 3:4 gegen Gottéron (h) und 1:5 gegen Lugano (h) verloren die Zuger vor der neusten Heimniederlage gegen Bern. In den letzten sieben Heimpartien feierte Zug bloss einen Sieg – mit 3:2 nach Penaltyschiessen gegen Ambri-Piotta.

Marco Lehmann (2 Tore), Joona Luoto und Verteidiger Simon Kindschi (mit seinem ersten Saisontor) schossen den SC Bern zum Auswärtssieg in Zug. Die Berner, mit Philipp Wüthrich im Tor (30 Paraden), gewannen nach drei Niederlagen erstmals wieder.

Nummer 26 für Thürkauf

Die SCL Tigers sahen in Lugano eine der erfolgreichsten Serien in den letzten Jahren enden. Langnau verlor nach sieben Siegen in den letzten neun Runden in der Resega mit 2:5. Calvin Thürkauf, der beste Schweizer Torschütze in der National League, erzielte seine Goals Nummern 25 und 26. Vorher und nachher erzielten John Quenneville und Verteidiger Leandro Hausheer (20) ihre ersten Saisontore. Für Hausheer war es sogar der erste Treffer überhaupt in der National League.

Lausannes Powerplay

Dank einer perfekten Powerplay-Ausbeute gewann Lausanne die Partie gegen Ambri-Piotta mit 4:1. Michael Raffl (1:0) und zweimal Damien Riat (2:0 und 3:1) skorten während der ersten drei Lausanner Powerplay-Chancen. Auch Raffl gelangen zwei Tore, das zweite während eines Powerplays von Ambri. Lausanne zog in der Tabelle mit dem vierten Sieg de suite am EV Zug vorbei auf Platz 3.

Biels Heim-Serie ist gerissen

Nach zuletzt neun Siegen in Folge in der heimischen Arena unterlag der EHC Biel dem HC Fribourg-Gottéron 2:5. Den Unterschied machten die Gäste mit drei Toren im Mitteldrittel, wobei sie sich bei den wenigen Abschlüssen äusserst effizient zeigten. Während die Freiburger vier Unterzahlspiele schadlos überstanden, wandelten sie beide Überzahlsituationen in Tore um.

Kloten wieder torlos

Dem EHC Kloten gelang auch in Davos wieder kein Tor. Im ganzen Monat Februar erzielte Kloten in fünf Spielen nur ein einziges Tor – durch Verteidiger Leandro Profico in Biel kurz vor Schluss zum 1:5-Endstand. In Bern (0:3), daheim gegen Fribourg (0:4) und Lausanne (0:5) und am Freitagabend in Davos (0:3) ging das Team von Stefan Mair leer aus. Andres Ambühl, Dennis Rasmussen und Leon Bristedt erzielten die Davoser Goals in der ausverkauften Eissporthalle. Sandro Aeschlimann kam mit 36 Paraden zum sechsten Shutout in dieser Saison. Kein anderer Goalie spielte in dieser Saison öfter zu Null.

Vinzenz Rohrers Penaltys

Ajoies Goalie Damiano Ciaccio sorgte mit 31 Paraden dafür, dass sich die ZSC Lions in Pruntrut gegen Ajoie erst mit 3:2 nach Penaltyschiessen durchsetzten. Im Penaltyschiessen liess sich Ciaccio nur vom 19-jährigen Österreicher Vinzenz Rohrer zweimal bezwingen. So wurde Rohrer und nicht Ciaccio oder Thibaut Frossard der «Man of the Match». Frossard erzielte wie schon vor ein paar Tagen gegen die SCL Tigers zwei Goals (und verwertete auch noch seinen Penalty), Ajoie verlor indes wie im Emmental nach der regulären Spielzeit wieder 2:3.

Matchtelegramme:

Lausanne – Ambri-Piotta 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

9150 Zuschauer (ausverkauft). – SR Hebeisen/Kohlmüller, Steenstra/Stalder. – Tore: 16. Raffl (Fuchs/Powerplaytor) 1:0. 20. (19:48) Riat (Fuchs, Raffl/Powerplaytor) 2:0. 36. Kneubuehler (Pezzullo) 2:1. 45. Riat (Pilut/Powerplaytor) 3:1. 60. (59:32) Raffl (Unterzahltor!) 4:1 (ins leere Tor). – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. – PostFinance-Topskorer: Suomela; Dauphin.

Lausanne: Hughes; Glauser, Djoos; Heldner, Frick; Pilut, Marti; Jelovac, Genazzi; Kovacs, Suomela, Rochette; Riat, Fuchs, Sekac; Bozon, Jäger, Raffl; Holdener, Almond, Kenins.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Pezzullo; Wüthrich, McIsaac; Terraneo, Isacco Dotti; Kneubuehler, Heim, Eggenberger; Hofer, Dauphin, De Luca; Bürgler, Landry, Lilja; Grassi, Kostner, Douay.

Bemerkungen: Lausanne ohne Haapala, Perrenoud (beide verletzt) und Salomäki (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Conz, Pestoni, Zwerger (alle verletzt), Fohrler (gesperrt) und Spacek (krank). Ambri-Piotta von 57:04 bis 59:32 ohne Torhüter.

Biel – Fribourg-Gottéron 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

6408 Zuschauer (ausverkauft). – SR Lemelin/Mollard, Duc/Kehrli. – Tore: 6. Sörensen (Wallmark, Borgman) 0:1. 10. Yakovenko (Hofer, Haas) 1:1. 25. Streule (Sörensen, Wallmark) 1:2. 27. Gunderson (Sörensen, Bertschy/Powerplaytor) 1:3. 40. (39:48) Wallmark (Sörensen, DiDomenico/Powerplaytor) 1:4. 55. Brunner (Cunti) 2:4. 60. (59:29) Jecker (Berra, Sörensen) 2:5 (ins leere Tor). – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. – PostFinance-Topskorer: Rajala; Sörensen.

Biel: Säteri; Jakowenko, Grossmann; Lööv, Rathgeb; Christe, Forster; Sallinen, Heponiemi, Kessler; Hofer, Haas, Hischier; Brunner, Cunti, Rajala; Stampfli, Bärtschi, Bachofner; Schläpfer, Tanner.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Diaz, Borgman; Sutter, Streule; Dufner; Sörensen, Wallmark, Mottet; Binias, Walser, Jörg; Bertschy, De la Rose, Marchon; Sprunger, Schmid, DiDomenico.

Bemerkungen: Biel ohne Burren, Christen, Delémont, Künzle (alle verletzt) und Olofsson (krank), Fribourg-Gottéron ohne Bykov (verletzt) und Grégoire (überzähliger Ausländer). Biel von 57:57 bis 59:29 ohne Torhüter.

Davos – Kloten 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

6547 Zuschauer (ausverkauft). – SR Stricker/Hungerbühler, Fuchs/Urfer. – Tore: 25. Ambühl (Jung, Nordström) 1:0. 45. Rasmussen (Gredig, Dominik Egli) 2:0. 56. Bristedt (Corvi) 3:0. – Strafen: je 2mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Stransky; Ang.

Davos: Aeschlimann; Dominik Egli, Dahlbeck; Guebey, Näkyvä; Fora, Jung; Barandun; Frehner, Corvi, Bristedt; Ambühl, Nordström, Nussbaumer; Stransky, Rasmussen, Gredig; Wieser, Chris Egli, Parrée; Hammerer.

Kloten: Zurkirchen; Reinbacher, Steve Kellenberger; Sidler, Profico; Nodari, Sataric; Hinder; Simic, Morley, Marc Marchon; Ang, Aaltonen, Derungs; Ojamäki, Diem, Meyer; Loosli, Smirnovs, Obrist; Lindemann.

Bemerkungen: Davos ohne Knak, Minder, Prassl, Schneeberger (alle verletzt) und Mustonen (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Beaulieu, Ramel, Schreiber und Steiner (alle verletzt).

Zug – Bern 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

7065 Zuschauer (ausverkauft). – SR Tscherrig/Dipietro, Meusy/Gurtner. – Tore: 1. (0:30) Lehmann (Scherwey, Baumgartner) 0:1. 27. Suri (Leuenberger, Balestra) 1:1. 40. (39:14) Kindschi (Kahun) 1:2. 56. Luoto (Vermin, Kahun) 1:3. 58. Lehmann (Scherwey) 1:4 (ins leere Tor). – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Bern. – PostFinance-Topskorer: Martschini; Kahun.

Zug: Genoni; Bengtsson, Leon Muggli; Stadler, Gross; Schlumpf, Riva; Balestra; Simion, Michaelis, Biasca; Eder, Senteler, Wingerli; Martschini, Kovar, Herzog; Allenspach, Leuenberger, Suri; Derungs.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Pokka, Kreis; Honka, Kindschi; Paschoud, Maurer; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Vermin, Kahun, Luoto; Fahrni, Bader, Moser; Sablatnig, Ritzmann, Schild.

Bemerkungen: Zug ohne Geisser, Hansson, Hofmann, O'Neill, Sheen (alle verletzt) und Tim Muggli (gesperrt), Bern ohne Loeffel, Näf (beide gesperrt) und Knight (verletzt). Zug von 57:22 bis 57:37 ohne Torhüter.

Lugano – SCL Tigers 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

6225 Zuschauer. – SR Hürlimann/Piechaczek, Wolf/Schlegel. – Tore: 5. Quenneville (Arcobello, Fazzini) 1:0. 47. Thürkauf (Carr, Andersson) 2:0. 51. (50:42) Hausheer (Ruotsalainen, Marco Zanetti) 3:0. 52. (51:45) Weibel (Saarela, Riikola/Powerplaytor) 3:1. 56. Thürkauf (Joly) 4:1. 60. (59:03) Pesonen (Saarela, Riikola) 4:2 (ohne Torhüter). 60. (59:08) Andersson (Arcobello) 5:2 (ins leere Tor). – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. – PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Saarela.

Lugano: Koskinen; Andersson, Mirco Müller; Jesper Peltonen, Alatalo; Hausheer, Wolf; Snellman; Joly, Thürkauf, Carr; Marco Zanetti, Ruotsalainen, Cormier; Fazzini, Arcobello, Quenneville; Aleksi Peltonen, Verboon, Canonica; Cjunskis.

SCL Tigers: Boltshauser; Saarijärvi, Guggenheim; Zryd, Riikola; Cadonau, Brian Zanetti; Meier; Julian Schmutz, Berger, Saarela; Mäenalanen, Malone, Pesonen; Rohrbach, Salzgeber, Lapinskis; Weibel, Flavio Schmutz, Petrini; Jenni.

Bemerkungen: Lugano ohne Gerber, Granlund, Guerra, Morini, Marco Müller, Patry, Schlegel, Walker (alle verletzt), Kempe, LaLeggia und Tennyson (alle überzählige Ausländer), SCL Tigers ohne Diem, Erni, Rossi, Schilt (alle verletzt) und Louis (überzähliger Ausländer). SCL Tigers von 57:04 bis 57:21 und 57:43 bis 59:08 ohne Torhüter.

Ajoie – ZSC Lions 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) n.P.

4710 Zuschauer. – SR Borga/Urban, Huguet/Burgy. – Tore: 16. Grant (Balcers/Powerplaytor) 0:1. 27. (26:46) Frossard (Thiry) 1:1. 28. (27:57) Frossard (Hazen, Timaschow) 2:1. 37. Marti (Zehnder, Rohrer) 2:2. – Penaltyschiessen: Devos -, Rohrer 0:1; Frossard 1:1, Kukan -; Timaschow -, Grant -; Hazen -, Malgin -; Audette -, Andrighetto -; Rohrer 1:2, Sopa -. – Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions. – PostFinance-Topskorer: Audette; Malgin.

Ajoie: Ciaccio; Zgraggen, Brennan; Fey, Scheidegger; Thiry, Pilet; Birbaum; Sciaroni, Devos, Romanenghi; Sopa, Gauthier, Audette; Hazen, Frossard, Timaschow; Bozon, Rundqvist, Garessus; Arnold.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Harrington, Lehtonen; Geering, Marti; Trutmann, Zehnder; Andrighetto, Malgin, Balcers; Chris Baltisberger, Lammikko, Hollenstein; Rohrer, Grant, Sigrist; Bodenmann, Schäppi, Riedi.

Bemerkungen: Ajoie ohne Fischer, Schmutz (beide verletzt), Asselin und Gelinas (beide überzählige Ausländer), ZSC Lions ohne Frödén (überzähliger Ausländer).

SDA/lih