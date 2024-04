Xhaka: «Der Hunger und die Mentalität der Mannschaft ist unglaublich» Nach dem Triumph in der Bundesliga gilt es für Bayer Leverkusen die nächsten Ziele zu erreichen. Granit Xhaka möchte wie sein Ex-Verein Arsenal vor 20 Jahren eine ungeschlagene Saison schaffen. 18.04.2024

Ist Bayer Leverkusen vier Tage nach der Meistersause bereit für den nächsten Streich? Trainer Xabi Alonso und Leader Granit Xhaka geben sich vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League hungrig wie eh und je.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag peilt Bayer Leverkusen nur vier Tage nach der Meisterfeier den Einzug in den Halbfinal der Europa League an.

Trotz des 2:0-Sieges im Hinspiel erwarten Granit Xhaka und Xabi Alonso in London einen harten Fight.

Meistermacher Alonso betont vor dem Duell noch einmal die Wichtigkeit des Schweizer Nati-Captains.

Am Wochenende krönt sich Bayer Leverkusen erstmals zum deutschen Meister. «Natürlich haben wir ein wenig gefeiert, aber alles mit Bedacht», stellt Granit Xhaka klar. Aus gutem Grund ist die Feier nicht ausgeartet, denn der Schweizer Nati-Captain will mit seinen Teamkollegen noch mehr erreichen. Am Donnerstag kann Leverkusen den Einzug ins Halbfinale der Europa League klarmachen.

Die Ausgangslage für das Rückspiel (21 Uhr live auf blue Sport) im London Stadium scheint nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen West Ham United komfortabel. Xhaka lässt sich vom Resultat aber nicht blenden. Am Tag vor dem Spiel sagt er: «2:0 ist ein ganz gefährliches Ergebnis.»

Leverkusen – West Ham 2:0 Viertelfinal-Hinspiel, Europa League, Saison 2023/24 11.04.2024

Der Mittelfeldstratege erwartet eine aufgeheizte Stimmung vor einer Kulisse mit über 60’000 Zuschauern. Sie seien aber mit viel Selbstvertrauen angereist und natürlich soll die Europa-Reise noch nicht enden: «Wenn man im Viertelfinale steht, ist der Hunger immer da, etwas zu gewinnen. Wir müssen Gas geben. Alle Spieler sind fit, gesund und werden hoffentlich ein gutes Spiel zeigen.»

Alonso adelt Xhaka: «Er ist ein wahrer Anführer»

Genau diese Einstellung ist es, die Trainer Xabi Alonso an Xhaka so sehr schätzt. An der Pressekonferenz adelt er den 31-Jährigen und unterstreicht dessen Wichtigkeit für das Team: «Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine: Er ist ein wahrer Anführer.»

Granit Xhaka schmeichelt das Lob seines Trainers Xabi Alonso. Bild: Imago

Meistermacher Alonso erwartet ein «hartes Spiel» und erinnert daran, dass West Ham gegen Freiburg gezeigt habe, dass sie einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen können. Die Londoner hatten das Rückspiel im Achtelfinal gegen Freiburg 5:0 gewonnen und damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel deutlich korrigiert. Gross auf den Gegner schauen will Alonso aber nicht: «Wir werden unser Spiel spielen und keinesfalls nur verteidigen. Das ist nicht unsere Art.»

Leverkusen kann einen Rekord aufstellen

Am Donnerstag geht es nebenbei auch noch um einen Rekord. Leverkusen hat in dieser Saison keines seiner 43 bisherigen Pflichtspiele verloren. Bleibt Bayer auch im 44. Pflichtspiel in Folge unbesiegt, würden Xhaka und Co. einen Rekord für die grössten fünf europäischen Ligen aufstellen. Keiner Mannschaft aus dem Fussball-Oberhaus in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich ist es in diesem Jahrtausend bislang gelungen, so lange ungeschlagen zu bleiben.

Aktuell teilt sich Leverkusen die Bestmarke noch mit Juventus Turin. Selbst eine komplette Saison ohne Pleite liegt im Bereich des Möglichen. Darauf angesprochen sagt Xhaka: «Es wäre etwas Besonderes, das zu schaffen. Wenn man so nah dran ist, das zu erreichen, werden wir es versuchen. Wir wollen es schaffen.»