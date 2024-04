Lucas Paqueta von West Ham verwechselt seinen Gegenspieler mit dem Ball. Bild: blue Sport

Die Europa League sorgt am Donnerstag einmal mehr für Fussball-Spektakel. Während Atalanta dem FC Liverpool sowohl ein blaues Auge als auch eine Tracht Prügel verpasst, irritiert der Schiedsrichter in Leverkusen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Europa League wurden am Donnerstag die Viertelfinal-Hinspiele ausgetragen.

Für den FC Liverpool setzt es trotz einer spektakulären Parade von Torhüter Kelleher eine Klatsche ab.

West Ham darf sich derweil beim Schiedsrichter bedanken, die Partie gegen Leverkusen mit elf Spielern beendet zu haben. Die Engländer verlieren gegen Xhaka und Co. dennoch 0:2. Mehr anzeigen

Blaues Auge für furchtlosen Kelleher

Keine drei Minuten sind an der Anfield Road gespielt, da steht Mario Pasalic von Underdog Atalanta plötzlich völlig alleine vor dem Tor und kommt aus fünf Metern ungehindert zum Abschluss. Doch der Kroate hat wohl nicht mit der Furchtlosigkeit von Liverpool-Ersatztorhüter Caoimhin Kelleher gerechnet.

Wie ein Wahnsinniger kommt der junge Ire aus dem Tor gestürzt und pariert den etwas zu zentral geratenen Abschluss kurzerhand mit dem Gesicht. Liverpool kommt bei der Aktion wortwörtlich mit einem blauen Auge davon, denn dieses trägt Kelleher für den Rest des Spiels mit sich.

Furchtloser Kelleher hält den Kopf hin 11.04.2024

West Hams Paqueta bettelt dreimal um Rot, aber sieht Gelb

Mit einem brutalen Frustfoul sorgt West Hams Paqueta in Leverkusen nach 21 Minuten für eine geladene Rudelbildung. Der Brasilianer tritt seinen Gegenspieler nach einem Ballverlust wüst um und hätte sich nicht beschweren können, wäre er dafür des Feldes verwiesen worden.

Nach einer kurzen Absprache mit dem VAR belässt es Schiedsrichter Artur Dias aber bei Gelb. Keine 90 Sekunden später kommt Paqueta dann schon wieder zu spät und steht Wirtz klar auf den Fuss. Spätestens jetzt hätte der Brasilianer mit der zweiten Verwarnung in Richtung Dusche geschickt werden sollen, aber aus unerklärlichen Gründen erhält der West-Ham-Mittelfeldspieler eine neuerliche Begnadigung – genau wie kurz nach dem Seitenwechsel, als Paquetas Ellbogen nach einem Kopfballduell im Gesicht des Gegenspielers landet und er erneut um die zweite Gelbe Karte herumkommt.

Da hat Granit Xhaka schon für deutlich weniger die Ampelkarte gesehen. Paqueta verlässt das Spielfeld schliesslich in der 93. Minute – als die Partie abgepfiffen wird.

Paquete verwechselt die Sportart 11.04.2024

Atalanta schockt Anfield

Nach dem blauen Auge eine ordentliche Tracht Prügel. Könnte ja sein, dass sich Kelleher bei der Aktion in der 3. Minute (siehe oben) eine Gehirnerschütterung zuzog und sich die drei Gegentore so erklären liessen – dabei steht der 25-Jährige aber nur beim ersten Gegentreffer in der Schuld.

Dementsprechend tobt Jürgen Klopp ob der überraschend schwachen Vorstellung seines Teams an der Seitenlinie. Der deutsche Coach erhofft sich, in seiner letzten Saison bei den Reds noch einmal einen internationalen Titel zu gewinnen.

Nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel rückt das Endspiel in Dublin für den FC Liverpool aber in weite Ferne. Die Highlights im Video.