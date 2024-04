Granit Xhaka hat mit Leverkusen noch nie verloren. Bild: Imago

Granit Xhaka hat mit Bayer Leverkusen noch nie verloren und ist auf bestem Weg, mit seinem Verein Historisches zu schaffen. Am Donnerstag steht in der Europa League der Viertelfinal-Kracher gegen West Ham auf dem Programm.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen hat in dieser Saison 41 Pflichtspiele bestritten und noch nie verloren.

Bleiben Granit Xhaka und Co. zwei weitere Partien ungeschlagen, schliessen sie zu Rekordhalter Juventus Turin auf.

Wichtiger sind natürlich Titel. Am Donnerstag gilt es in der Europa League, die Weichen Richtung Halbfinal zu stellen, während in der Meisterschaft bereits am Wochenende die Korken knallen könnten. Mehr anzeigen

Am letzten Spieltag der Vorsaison verliert Leverkusen auswärts in Bochum 0:3 – es ist die bis heute letzte Pflichtspielniederlage der Werkself. In dieser Saison hat Leverkusen in wettbewerbsübergreifend 41 Spielen noch nie verloren. Wer hätte das gedacht? Ein wichtiger Baustein des Erfolgs ist Granit Xhaka, der in 39 Spielen zum Einsatz kam und hinter Alejandro Grimaldo am zweitmeisten Spielminuten auf dem Konto hat.

In diesem Jahrtausend haben nur zwei Teams mehr Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage vorzuweisen. Celtic Glasgow blieb zwischen November 2016 und August 2017 42 Mal in Folge ohne Niederlage, Juventus Turin zwischen Mai 2011 und Mai 2012 43 Mal. Leverkusen könnte also schon in dieser Woche zu Rekordhalter Juventus Turin aufschliessen.

West Ham kann zum Spielverderber werden

Die erste Hürde, die es zu überspringen gilt, heisst West Ham United. Am Donnerstag treffen die beiden Teams im Viertelfinal der Europa League aufeinander. Granit Xhaka und Co. gehen in der aktuellen Verfassung zwar als Favoriten in die Partie, doch es wird alles andere als ein Selbstläufer. Die Mannschaft konzentriere sich voll und ganz auf «Ziel Nummer drei», verspricht der Schweizer Nati-Crack vor der Partie. Damit meint er, den Gewinn der Europa League. Heute geht es aber erst mal darum, die Weichen zu stellen. West Ham soll schliesslich nicht zum Spielverderber werden.

Hier kannst du Bayer Leverkusen gegen West Ham im Live-Stream schauen:

Der Traum von einer Saison ohne Niederlage lebt

Ziel Nummer eins bleibt natürlich der Gewinn der Meisterschaft – und der ist zum Greifen nah. Es wäre der erste der Klubgeschichte noch dazu. Falls Bayern München und Stuttgart am Samstag verlieren, tritt Leverkusen am Sonntag bereits als Meister an. Ansonsten müssen sie gegen Werder Bremen noch liefern, ehe die Korken knallen. Ziel Nummer zwei ist der Gewinn des DFB-Pokal.

Eine Saison ohne Niederlage, das wäre dann bloss noch die Kirsche auf der ohnehin schon gigantischen Torte. Sie seien «nicht komplett unschlagbar», sagt Xhaka im Vorfeld des Europa-League-Krachers gegen West Ham. «Aber wenn wir so weiter machen, ist alles möglich.»

Granit Xhaka über Leverkusen, sein Verhältnis zu Yakin und seinen Vater Ragip Granit Xhaka reitet mit Bayer Leverkusen auf der Erfolgswelle. Im exklusiven Interview mit blue Sport Chefredaktor Andreas Böni spricht der Nati-Captain auch über sein Verhältnis zu Murat Yakin und die EM-Gruppe der Schweiz. 21.02.2024