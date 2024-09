Mehrere Lazio-Hooligans wurden in Hamburg festgenommen. dpa

Bereits am Tag vor dem Europa-League-Spiel Dynamo Kiew gegen Lazio Rom sorgen italienische Fans für einen Polizeieinsatz. Bei der Durchsuchung stossen die Beamten auf Hieb- und Stichwaffen.

Vor dem Europa-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und Lazio Rom in Hamburg hat die Polizei mehrere Fans aus dem Umfeld des italienischen Klubs vorübergehend festgenommen. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, trafen Beamte am Dienstagabend in der Nähe des Rathausmarkts auf etwa 60 gewaltbereite Anhänger.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Beamten ein kleines Waffen-Arsenal. Unter anderem wurden fünf Messer, sechs Fleischklopfer, zwei Holzlatten, eine Keule, eine Rohrzange und ein Spiess sichergestellt.

Im Rahmen der UEFA Europa League⚽️wird heute Abend die Spielbegegnung Dynamo Kiew 🇺🇦 - Lazio Rom🇮🇹 im #Volksparkstadion ausgetragen. Im Vorwege der Begegnung wurde gestern Abend eine Gruppe mutmaßlicher italienischer Fußballfans überprüft. Dabei wurden Hieb- und Stichwaffen sowie… pic.twitter.com/vqETylq50b — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) September 25, 2024

Alle überprüften Personen wurden bis am Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen. Zudem erhielten die Männer ein Aufenthaltsverbot für das Volksparkstadion sowie dessen näheres Umfeld.

HSV-Fans wehren sich gegen Lazio- und Dynamo-Fans

Am Mittwochabend (21.00 Uhr live auf blue Sport) trägt Dynamo Kiew sein erstes Heimspiel der reformierten Europa League aus. Kiew bestreitet zunächst vier Heimspiele wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Hamburg. Dass der HSV das Gastspiel möglich macht, ist eine Geste bezüglich des bestehenden Städtepakts zwischen Hamburg und der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Doch ausgerechnet bei den HSV-Fans kommt die Geste des Klubs nicht gut an. Der Grund: Sowohl Dynamo Kiew als auch Lazio Rom haben Probleme mit rechtsextremen Fans.

Zuletzt wehrte sich die HSV-Fankurve mit Bannern gegen die Austragung der Europa-League-Partie im Volksstadion. «Werte und Glaubwürdigkeit verkauft. Dynamo Kiew raus dem Volkspark!», stand da.

In einem Statement der Fan-Gruppe «Forza Hamburg» hiess es zudem: «Dynamo Kiew ist in den letzten Jahren immer wieder durch rassistische und menschenverachtende Vorfälle in Erscheinung getreten. Dabei ist der Eindruck entstanden, dass es sich nicht um ein blosses ‹Fanproblem›, sondern um eine sich bis tief in den Verein erstreckende grundsätzliche ideologische Ausrichtung handelt.»

