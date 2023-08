Hajdari berührt den Ball auf der Linie mit dem Arm – Luganos Ausgleich zählt nicht

Seit kurzem beschäftigt Saint Gilloise einen, der die Luganesi bestens kennt. Vor einer knappen Woche wechselte Mohamed Amoura für rund vier Millionen Euro vom Tessin in den Süden Brüssels. Der 23-jährige Algerier, der in seinen zwei Saisons in Lugano in 66 Partien 17 Tore erzielt hat, wäre mit seiner Schnelligkeit sicher eine willkommene Alternative für Croci-Torti gewesen. Nun wird der Trainer Lösungen finden müssen, unter anderen seinen ehemaligen Spieler zu stoppen.