Servette-Goalie Frick: «Es ist sehr mega geil» 01.12.2023

Servette knöpft der grossen AS Roma im Stade de Genève einen verdienten Punkt ab und stellt damit die Qualifikation für die K.o.-Phase der Conference League sicher. Die Freude bei den Genfern ist gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einer 0:4-Pleite im Hinspiel kann Servette der AS Roma im zweiten Vergleich in der Europa-League-Gruppenphase ein Bein stellen und überwintert dank des 1:1-Remis europäisch.

Die Freude bei den Genfern ist gross. «Es ist sehr mega geil für die Geschichte von Genf und Servette», sagt etwa Goalie Jérémy Frick im Interview mit blue Sport.

Am Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel bei YB bereits die nächste grosse Herausforderung auf die Servettiens. Mehr anzeigen

«Das ist grossartig. Das Spiel heute hat mir sehr gut gefallen. Wir gerieten ähnlich wie in Rom wieder 0:1 in Rückstand, sie brauchen nicht viele Torchancen – das ist der Unterschied», macht ein glücklicher René Weiler nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport klar. Anders als bei der 0:4-Pleite im Hinspiel kann Servette diesmal aber zurückschlagen und knöpft der AS Roma dank Bedias Treffer schliesslich einen Punkt ab.

«Die Mannschaft hat über 90 Minuten einen sehr guten Match gespielt und das 1:1 mehr als verdient», lobt Weiler und zeigt sich stolz: «Schlussendlich freut es mich am meisten, wenn man Fortschritte sieht und die Mannschaft solidarisch verteidigt und immer wieder Chancen kreiert.»

Die nächste Herausforderung wartet bereits

Die Freude ist auch bei Jérémy Frick spürbar. «Fünf Punkte in dieser Europa-League-Gruppe zu gewinnen, ist nicht schlecht», sagt der Genfer Goalie. Und er unterstreicht: «Es ist sehr mega geil für die Geschichte von Genf und Servette. Es ist nicht lange her, als wir noch in der Challenge League waren. Jetzt spielen wir in der Europa League gegen Roma 1:1 – das ist krass für uns.»

Weil Sheriff Tiraspol im anderen Spiel der Gruppe gegen Slavia Prag mit 2:3 unterliegt, ist die Qualifikation für die Conference League schon vor dem letzten Spieltag in Stein gemeisselt. «Es war das Ziel, dass wir weiterhin europäisch spielen können. Das haben wir erreicht», so Weiler.

Für seine Mannschaft steht die nächste grosse Aufgabe mit dem Auswärtsspiel bei YB am Sonntag bereits bevor. «Das ist eine Challenge. Es sind alles Challenges. Wenn wir so weitermachen, bin ich zuversichtlich», sagt der 50-Jährige. Servettes Gastspiel beim Schweizer Meister siehst du am Sonntag (Anpfiff um 16.30 Uhr) live auf blue Sport.

