Der Druck auf Hansi Flick nimmt weiter zu. Keystone

Die deutsche Nationalmannschaft hat den Start in die Saison der Heim-EM 2024 gründlich verpatzt.

Das DFB-Team um den neuen Kapitän Ilkay Gündogan verlor das Testspiel am Samstagabend in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan verdient 1:4 (1:2) und ist nun schon seit fünf Spielen ohne Sieg. Der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick ist vor dem Aufeinandertreffen mit Vizeweltmeister Frankreich am kommenden Dienstag in Dortmund nochmals enorm gestiegen.

Beim 0:1 in der 11. Minute fälschte Antonio Rüdiger einen Schuss von Junya Ito unglücklich ab. Leroy Sané gelang nach einer schönen Kombination zwar der Ausgleich (19.), doch Ayase Ueda sorgte nur drei Minuten später für die erneute Führung der Gäste. Der Bochumer Takuma Asano (90.) und Ao Tanaka Tanaka (90.+2) erzielten spät die weiteren Treffer.

Japan hatte Deutschland schon bei der WM in Katar besiegt und für das blamable Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl gesorgt.

Ilkay Gündogan ist bedient. Keystone

Telegramm:

Deutschland – Japan 1:4 (1:2)

Wolfsburg. – SR Pinheiro (POR). – Tore: 11. Ito 0:1. 19. Sané 1:1. 22. Ueda 1:2. 90. Asano 1:3. 92. Tanaka 1:4.