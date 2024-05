Diese fünf Spieler müssen das Nati-Camp heute verlassen

Murat Yakin hat einen ersten Kaderschnitt vorgenommen. KEYSTONE

Im Schweizer Nationalteam kommt es zum ersten Cut. Weil am Freitag die nächste Gruppe einrückt, schickt Nationaltrainer Murat Yakin fünf Spieler nach Hause.

zap Sandro Zappella

Die Heimreise antreten müssen die Verteidiger Bryan Okoh (Salzburg), Ulisses Garcia (Marseille), Becir Omeragic (Montpellier) und Aurèle Amenda (YB) sowie Stürmer Joël Monteiro (YB). Für sie ist das EM-Vorbereitungscamp in St. Gallen nach vier Tagen wieder vorbei.

«Ulisses, Becir und Aurèle wurden leider schon von Beginn an durch Verletzungen ausgebremst», liess Yakin per Mitteilung verlauten. Auch Angreifer Monteiro hatte sich in der Schlussphase der Meisterschaft verletzt und war länger ausgefallen. «Er und Bryan haben in den Trainings gute Leistungen gezeigt und werden für uns in Zukunft auf jeden Fall interessante Spieler sein», so Yakin.

Die Torhüter Marvin Keller und Pascal Loretz verbleiben bis zum ersten Testspiel im Aufgebot. Dieses findet am Dienstag (20:15) in Luzern gegen Estland statt. Bei ihnen ist jedoch klar, dass sie – wenn sich von den Stammgoalies Yann Sommer, Gregor Kobel und Yvon Mvogo keiner verletzt – nicht mit an die Endrunde nach Deutschland reisen werden.

EURO 2024 Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fussball-EM 2024 in Deutschland statt. blue News und blue Sport begleiten die EM hautnah mit und bringen dir das Stadion-Feeling direkt nach Hause: Alle Ergebnisse, Live-Spiele, Experten-Analysen, Spiel-Highlights und Stories rund um die Europameisterschaft! Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa

Am Freitag stossen mehrere Leistungsträger zum Nationalteam. Neben Captain Granit Xhaka sind dies Yann Sommer und Yvon Mvogo, die Verteidiger Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez sowie das Mittelfeld-Trio aus Bologna mit Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye. Damit stehen ab Freitag 27 Spieler im Kader, wobei Breel Embolo und Denis Zakaria aufgrund ihrer Verletzungen ein Spezialprogramm absolvieren.

Erst in der kommenden Woche erwartet werden Gregor Kobel (mit Dortmund im Final der Champions League), Andi Zeqiri (mit Genk im Europacup-Playoff), Noah Okafor (mit Milan auf Promotionstour) sowie Renato Steffen, Uran Bislimi und Albian Hajdari (alle mit Lugano im Cupfinal). Das definitive EM-Kader mit maximal 26 Spielern muss Yakin bis am 7. Juni der UEFA melden.

Das vorläufige Schweizer EM-Kader Tor: Yann Sommer, Gregor Kobel, Pascal Loretz, Yvon Mvogo, Marvin Keller

Abwehr: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Albian Hajdari, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Leonidas Stergiou, Silvan Widmer, Cédric Zesiger

Mittelfeld/Angriff: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Uran Bislimi, Kwadwo Duah, Breel Embolo, Remo Freuler, Ardon Jashari, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Xherdan Shaqiri, Vincent Sierro, Renato Steffen, Filip Ugrinic, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Andi Zeqiri, Steven Zuber Mehr anzeigen