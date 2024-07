Michel Aebischer und Dan Ndoye zählen zu den EM-Gewinnern. IMAGO

Die tolle EM-Kampagne der Schweiz hat sich auch beim Marktwert niedergeschlagen. Einige Nati-Spieler haben laut «transfermarkt» deutlich an Wert zugelegt.

SB10 Syl Battistuzzi

Die grösste Marktwert-Steigerung auf «transfermarkt» hat einer der grossen EM-Gewinner: Lamine Yamal. Der erst 17-jährige Spanier hat nach seinen überragenden Leistungen neu einen Marktwert von 120 Millionen Euro – ein sattes Plus von 30 Millionen. Damit knackt der Barça-Jungstar als erster Spieler unter 19 Jahren die 100-Millionen-Marke in der «Transfermarkt»-Geschichte (seit 2004).

Auf Platz 2 ist einerseits das türkische Talent Arda Güler. Der 19-jährige Real-Profi hat neu einen Marktwert von 45 Mio. Euro, ein Plus von 15 Millionen. Andererseits hat auch Riccardo Calafiori, der ebenfalls mit 45 Millionen Euro eingestuft wird, ein Plus von 15 Mio. Der Bologna-Profi steht bei vielen Grossklubs auf der Einkaufsliste. Eine hohe Transfersumme dürfte auch den FC Basel freuen, der sich eine Beteiligung in stattlicher Höhe – je nach Quelle zwanzig bis zu fünfzig Prozent – ausbedungen hat.

Auch der Georgier Giorgi Mamardashvilli hat 45 Mio. Marktwert, ein Plus von 10 Mio. für den Valencia-Goalie. Ebenfalls einen Zuwachs in Höhe von 10 Mio. erhielten das spanische Trio Dani Olmo (60 Mio. Euro/RB Leipzig), Nico Williams (70 Mio. Euro/Athletic Bilbao) und Rodri (130 Mio. Euro/Man City) sowie das deutsche Juwel Jamal Musiala (130 Mio. Euro/Bayern). Rang 9 sichert sich Ferdi Kadioglu, der Türke von Fenerbahçe verzeichnet 9 Millionen Zuwachs (Marktwert 30 Mio. Euro).

Nati-Trio unter den EM-Gewinnern

Die Top Ten schliesst Dan Ndoye ab. Der pfeilschnelle Flügelspieler hat seit Donnerstag neu einen Marktwert von 22 Mio. Euro – eine Steigerung von satten 8 Millionen für den Bologna-Spieler.

Auf Rang 21 folgt der nächste Nati-Vertreter: Michel Aebischer steht neu bei 11 Millionen Euro, ein Plus von 2 Mio. für den Bologna-Profi. Sowohl Ndoye als auch Aebischer schafften es in die Überraschungs-Top-11 der EM von der spanischen Sportzeitung «Marca».

Fünf Plätze weiter hinten als Aebischer – auf Rang 26 – ist Rubén Vargas. Der Augsburg-Spieler hat einen Marktwert von 9 Millionen Euro, ein Zuwachs von 1,5 Mio Euro.