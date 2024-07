Jude Bellingham lobt den zurückgetretenen Nationaltrainer Gareth Southgate in höchsten Tönen. Imago

Gareth Southgate tritt als Trainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft zurück. Einer seiner wichtigsten EM-Akteure lobt ihn und bedankt sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem verlorenen EM-Final trat Gareth Southgate als Trainer der englischen Nationalmannschaft zurück.

Während des Turniers wurde er von vielen Experten harsch kritisiert und von Fans mit Bierbechern beworfen.

Dass Southgate innerhalb des Teams ganz anders wahrgenommen wurde, zeigt ein Instagram-Post von Starspieler Jude Bellingham, der seinen Ex-Nationaltrainer in höchsten Tönen lobt.

Englands Fussball-Star Jude Bellingham hat den zurückgetretenen Nationaltrainer Gareth Southgate in den höchsten Tönen gelobt. Es sei ein Privileg, von jemandem geführt zu werden, der so engagiert und leidenschaftlich ist, schrieb der Offensivspieler von Real Madrid bei Instagram.

«Gareth ist nicht nur mit Sicherheit einer der besten Trainer in der Geschichte der Nationalmannschaft, sondern auch ein unglaublicher Mensch. Vielen Dank für alles und alles Gute für das nächste Kapitel, Gaffer», erklärte Bellingham.

Southgate war zwei Tage nach dem mit 1:2 gegen Spanien verlorenen Finale der Europameisterschaft zurückgetreten. Der 53-Jährige hatte die Three Lions acht Jahre lang betreut und zweimal nacheinander ins EM-Endspiel geführt.

«Aus der Sicht eines Fans, der Mitglied der Mannschaft geworden ist, war es eine Achterbahnfahrt unglaublicher Gefühle, die unserem Land wieder Hoffnung und Freude eingeflösst hat», schrieb der 21 Jahre alte Bellingham.

Er danke Southgate und dessen Team «für die grossartigen Erinnerungen während seiner Amtszeit» und berichtete, dass nach der Finalniederlage von Berlin bei ihm noch immer Traurigkeit und Enttäuschung überwiegen würden.

Southgate wurde nicht von allen geliebt

So warme Worte, wie jene von Bellingham gab es für Southgate in letzter Zeit äusserst selten. Medial geriet er aufgrund der oft unattraktiven Spielweise in die Kritik und an der EM wurde er von Fans gar mit Bierbechern beworfen.

