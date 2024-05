Die Nati-Stars rücken in St.Gallen ein 28.05.2024

Am 15. Juni startet die Schweiz gegen Ungarn in die EM. Bis dahin testet die Nati noch zweimal und Murat Yakin wird sein definitives Kader bekannt geben. Hier sind die wichtigsten Termine bis zum Auftakt in Deutschland.

Die Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich auf die Europameisterschaft in Deutschland vor.

Bevor es am 15. Juni gegen Ungarn ernst gilt, hat die Nati noch einige wichtige Termine vor der Brust.

Am Montag hat das EM-Abenteuer für die Schweizer Nationalmannschaft offiziell begonnen. Die Nati ist in St.Gallen zusammengekommen, wo sie ihre Vorbereitung aufs Turnier in Deutschland beginnt.

27./31. Mai: Einrücken der Nati-Stars

Noch sind nicht alle Spieler mit an Bord. Captain Granit Xhaka etwa, der mit Leverkusen vergangene Woche noch zwei Finals bestritten hat, wird erst am Freitag dazustossen. Auch Yann Sommer und Manuel Akanji haben nach der langen Saison noch eine Pause erhalten.

Gregor Kobel und die Lugano-Spieler rücken sogar erst nächste Woche ein. Kobel steht am Samstag mit Dortmund im Champions-League-Final, Renato Steffen, Uran Bislimi und Albian Hajdari spielen am Sonntag um den Cupsieg.

Die Nati bestreitet die erste Phase der EM-Vorbereitung in St.Gallen. Keystone

Bei Xherdan Shaqiri, der wegen Wadenproblemen früher als geplant aus den USA abgereist ist, gab es am Dienstag Entwarnung: Untersuchungen am Montag haben ergeben, dass die Verletzung nicht gravierend ist. Der 32-jährige Offensivspieler soll am Mittwoch zum Team stossen.

4. Juni: Testspiel gegen Estland

«In der ersten Woche liegt der Fokus auf den individuellen Bedürfnissen der Spieler», sagte Nati-Direktor Pierluigi Tami am Montag bei der ersten Pressekonferenz rund ums Nationalteam in der EM-Vorbereitung. Es gehe darum, angeschlagene Spieler wie Breel Embolo oder Denis Zakaria zu beobachten. «Die nächsten Tage und Wochen sind wichtig, um zu schauen, ob sie verfügbar sind oder nicht», so Tami.

Tami: «Die richtige EM-Vorbereitung startet erst nächste Woche» Für das Schweizer Nationalteam hat am Montag das EM-Vorbereitungscamp in St. Gallen begonnen. Nati-Direktor Pierluigi Tami sagt an einer Medienkonferenz, was in den ersten Tagen zu erwarten ist. 28.05.2024

Ausserdem erhalten die verschiedene Kandidaten die Möglichkeit, sich für die wenigen offenen Plätze im Kader zu bewerben. Nächsten Dienstag testet die Schweiz in Luzern gegen Estland. Murat Yakin wird da wahrscheinlich noch nicht seine beste Elf auf den Platz schicken und letzte Dinge ausprobieren.

7. Juni: Kader-Bekanntgabe

Die richtige EM-Vorbereitung aus fussballerischer Sicht startet erst nächste Woche. «Dann wird technisch und taktisch gearbeitet», erklärt Tami. Am 7. Juni muss Klarheit herrschen, wie es um die angeschlagenen Spieler und die Wackelkandidaten steht. Denn dann muss der SFV Yakins definitives 26-Mann-Kader der UEFA melden.

Bei der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders, in das es gleich 38 Spieler geschafft haben, sagte Yakin, er wolle nur 24 Spieler an die EM mitnehmen. Gut möglich aber, dass er aufgrund des fraglichen Fitnesszustands von Embolo und Zakaria das Kader dennoch mit den maximal erlaubten 26 Akteuren auffüllt. Er dürfte die beiden Monaco-Söldner Zakaria und Embolo in der Hoffnung mitnehmen, sie im Verlauf des Turniers doch noch einsetzen zu können.

8. Juni: Testspiel gegen Österreich

Am Tag nach der Bekanntgabe des fixen EM-Kaders folgt der Härtetest: Die Nati spielt in St.Gallen gegen Österreich. Ein Gegner, den nicht wenige an der EM als Geheimfavorit auf dem Zettel haben. Kann die Nati nach dem Knorz in der Quali kurz vor Turnierstart wieder Selbstvertrauen tanken?

10. Juni: Abreise nach Stuttgart

Während des Turniers logiert das Nationalteam in Stuttgart im 4-Sterne-Waldhotel Degerloch, das mit Trainingsplätzen, Fitnessräumen und einem Medienzentrum ausgestattet ist. Auch ein Tennisplatz sowie eine Sauna und ein Wellness-Bereich sind vorhanden.

Trainiert wird im Stadion auf der Waldau, der Spielstätte des Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Es ist das älteste Stadion in Deutschland, in dem noch Fussball gespielt wird.

Hier logiert die Nati während der EM in Deutschland Das Schweizer Nationalteam wird sein Hauptquartier für die EURO 2024 in Deutschland in der Nähe zur Schweiz, in Stuttgart beziehen. Den Ausschlag für die Wahl des von der UEFA vorgeschlagenen Basislagers in der baden-württembergischen Hauptstadt haben die hervorragenden, bereits bestehenden Infrastrukturen wie Trainingsplätze, Fitnessräume, Hotel und Medienzentrum gegeben. Die Nati wird die Trainings im Stadion auf der Waldau bestreiten. 06.12.2023

15. Juni: EM-Auftakt gegen Ungarn

Am 15. Juni gilt es dann ernst: Die Schweiz spielt in Köln gegen Ungarn ihr Auftaktspiel. Die zweite Partie gegen Schottland folgt vier Tage später ebenfalls in Köln, bevor es am 23. Juni in Frankfurt zum Duell gegen Gastgeber Deutschland kommt.