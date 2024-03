Goalie-Trainer Foletti friert ++ Sommer fliegt ++ Contini arbeitet bis 3 Uhr nachts

Goalie-Trainer Patrick Foletti gönnt sich einen Kälteschock. Instagram/folettipatrick_fgs

blue Sport verrät, was im Nati-Camp läuft: Der Staff «feiert» Giorgio Continis ersten Nati-Punkt mit einem Bier, dann muss der neue Assistenztrainer zur Video-Analyse – fast bis 03.00 Uhr in der Früh. Andere baden im eiskalten Wasser ...

Präsi Blanc allein unterwegs

SFV-Präsident Dominique Blanc und Vize Samuel Scheidegger sind seit Freitag im Kreise der Nati. Scheidegger reist am Sonntag in die Schweiz zurück, Blanc zusammen mit Spielern und Staff nach Dublin. Für gewöhnlich sind mehrere Vertreter des Verbandes an den Auswärtsspielen vor Ort – in Irland besteht die SFV-Delegation nur aus Blanc.

Ein Bier für den Punkt

Weil der neue Assistenztrainer Giorgio Contini am Samstagabend seinen ersten Punkt im Kreis der Nati verbuchen konnte, hat der Staff mit einem Bier angestossen. Für Contini ist aber noch nicht Feierabend, er muss noch ins Büro zur Spielanalyse. Diese soll laut Informationen von blue Sport bis 3.00 Uhr in der Früh gedauert haben.

Brrr... Frieren mit Goalietrainer Foletti

Ein paar ganz Mutige lassen es sich nicht nehmen und springen am Sonntag vor dem Flug nach Irland in die eiskalten Kopenhagener Seen. Soll ja schliesslich gesund sein. Mit dabei bei den ganz Harten: Goalietrainer Patrick Foletti und Medienchef Adrian Arnold. Foletti nennt's auf seinem Insta-Profil «Erholung». Arnold lässt ausrichten, dass selbst ein Walliser Bergsee weniger kalt sei …

Sommer am Flughafen

Am Samstagabend im Parken Stadion der Schockmoment: Yann Sommer muss ausgewechselt werden, weil er bei einer Rettungstat mit dem rechten Fuss einknickt. In der Nacht vermeldet der SFV, dass Sommer für medizinische Abklärungen zurück zu seinem Klub Inter Mailand reist. Blue Sport sieht Sommer am Sonntag in der Früh auf dem Flughafen Kopenhagen, unsere «Nr.1» gibt sich zuversichtlich.

Mvogo im Tor

Sommer ist nach Gregor Kobel bereits der zweite Keeper, der das Nati-Camp vorzeitig verlassen muss. Nach David von Ballmoos (für Kobel) wird nun Gladbach-Keeper Jonas Omlin nachnominiert. Vieles deutet aber darauf hin, dass am Dienstag gegen Irland Yvon Mvogo zwischen den Pfosten stehen wird. Nicht nur, weil er seine Arbeit gegen die Dänen einwandfrei erledigt, sondern weil er zusammen mit Yakin für die Pressekonferenz am Montag angekündigt wurde.

Tore gegen Irland

Die Pressekonferenz wird im Aviva Stadium in Dublin um 16.30 Uhr abgehalten, direkt anschliessend dann das Abschlusstraining. Anpfiff ist dann am Dienstagabend. Xhaka war mit der Defensivleistung gegen Dänemark zufrieden, sagt aber: «Wir wollen natürlich Spiele gewinnen.»