«Ich sehe mich immer noch als besten Stürmer Italiens»

Mario Balotelli lief zwischen 2010 und 2018 36 Mal für Italien auf (14 Tore). Keystone

Sein letztes Länderspiel absolvierte Mario Balotelli vor fünf Jahren. Die Hoffnung auf eine EM-Teilnahme hat der Ex-Sion-Stürmer aber noch nicht begraben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mario Balotelli spielt in Italiens Nationalmannschaft schon lange keine Rolle mehr. Trotzdem macht er sich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland.

«Wenn ich fit bin, sehe ich mich noch immer als besten Stürmer Italiens», sagt der Ex-Sion-Stürmer in einem Interview.

Noch lieber als sich selbst würde Balotelli aber einen ehemaligen Spieler des FC Basel in der Squadra Azzurra sehen. Mehr anzeigen

In einem Interview mit «TvPlay.it» spricht Balotelli über die italienische Nationalmannschaft und sagt, dass er noch immer gut genug für die Squadra Azzurra sei. «Ich will wieder fit werden und fürs Nationalteam spielen. Wenn ich fit bin, sehe ich mich noch immer als besten Stürmer Italiens», stellt der 33-Jährige klar.

Balotellis letzter Einsatz im Italien-Trikot liegt allerdings schon mehr als fünf Jahre zurück. Seit der WM 2014 machte das einstige Supertalent nur noch drei Länderspiele, das letzte im September 2018. Im Januar 2022 wurde er im Hinblick auf die WM-Barrage von Roberto Mancini in ein 35-köpfiges Aufgebot berufen, schaffte es dann aber doch nicht ins endgültige Kader.

Der Ex-Sion-Torjäger sieht heuer in Italiens Sturm aber zu wenig Qualität. In den letzten EM-Quali-Spielen konnten aus seiner Sicht weder Giacomo Raspadori (Napoli) noch Gianluca Scamacca (Atalanta) überzeugen. «Haben Raspadori und Scamacca (beim 0:0 gegen die Ukraine) überhaupt gespielt? Wie viele Schüsse haben sie zusammen abgegeben? Zwei?», fragt sich Balotelli, der nach einem Jahr in der Schweiz wieder in der Türkei bei Adana Demirspor spielt und da in seinen ersten fünf Spielen drei Tore schoss.

Balotelli schwärmt von Ex-Basler

«Wenn ich in Form bin, halte ich mich immer noch für den Stärksten», so Balotelli selbstbewusst. «Willst du die Europameisterschaft gewinnen? Und denkst du wirklich, dass wir wegen mir verlieren werden? Dann ruf mich an», spricht er indirekt Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti an.

Allerdings würde er einem anderen Stürmer noch Vorrang geben: Ex-FCB-Profi Sebastiano Esposito. «Ich wäre noch glücklicher, wenn der Trainer Esposito anrufen würde, denn für ihn wäre es die erste Erfahrung. Für mich wäre es das letzte Mal im Nationalteam», so Balo. Esposito kickt mittlerweile in der Serie B für Sampdoria Genua und hat erst ein Saisontor auf dem Konto.

Sebastiano Esposito machte in der Saison 2021/22 34 Spiele für den FC Basel (7 Tore, 9 Assists). Keystone

Grosse Chancen auf eine EM-Teilnahme rechnet sich Balotelli aber nicht aus. Spalletti habe er zwar ein paar mal getroffen und mit ihm «ein paar Witze gemacht», aber: «Wir haben keinen Kontakt. Ich kenne seinen Fussball nicht gut. Ich habe ein paar Spiele von Napoli gesehen, aber ich weiss nicht, was er genau will.»