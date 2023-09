Luciano Spalletti kommt zum ersten Sieg als Italiens Nationaltrainer Imago

Europameister Italien gelingt in der EM-Qualifikation der Befreiungsschlag. Die «Squadra Azzurra» setzt sich in Mailand gegen die Ukraine mit 2:1 durch und übernimmt in der Gruppe C den 2. Platz.

Schon in seinem zweiten Spiel als Nationaltrainer war Luciano Spalletti gefordert. Drei Tage nach dem Remis in Nordmazedonien mussten sich die Italiener gegen die in der Tabelle vor ihnen liegenden Ukrainer durchsetzen, um nicht noch mehr unter Druck zu geraten. Inter Mailands Davide Frattesi war in seinem Heimstadion entscheidend. Er erzielte in den ersten 30 Minuten die beiden Treffer zur 2:0-Führung.

Belgien und Österreich machten einen fast schon entscheidenden Schritt Richtung nächste EM. Die unter Ralf Rangnick überzeugenden Österreicher setzten sich auswärts gegen Schweden mit 3:1 durch. Michael Gregoritsch und zweimal Marko Arnautovic trafen nach der Pause.

Österreich baut Punktepolster aus

Österreich hat nun bei drei ausstehenden Spielen wie Belgien sieben Punkte Reserve auf die drittplatzierten Schweden. Die Belgier bekundeten gegen das von Thomas Häberli betreute Estland keine Mühe. Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Charles de Ketelaere und zweimal Romelu Lukaku, der nun bei 77. Länderspieltoren steht, trafen in Brüssel für die Gastgeber.

In der Gruppe A gewannen die beiden Verfolger des souveränen und spielfreien Leaders Schottland: Spanien bezwang in Granada unter anderem dank zwei Toren von Ferran Torres Zypern mit 6:0. Norwegen setzte sich in Oslo gegen Georgien mit 2:1 durch. Erling Haaland und Martin Odegaard trafen für die Norweger.

sda