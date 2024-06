Ramona Bachmann und Viola Calligaris trauen den Männern an der EM «alles» zu. Keystone

Was trauen die Schweizer Nationalspielerinnen ihren männlichen Kollegen zu? blue Sport hat bei Ramona Bachmann und Co. nachgefragt.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Juve-Verteidigerin Viola Calligaris wird in den Ferien mit der Männer-Nati mitfiebern. «Sicher werde ich schauen. Was ich ihnen zutraue? Alles! Ich glaube, sie haben es gezeigt, als sie gegen Frankreich im Penaltyschiessen weitergekommen sind. Ich drücke ihnen sicher die Daumen», sagt sie zu blue Sport. An der EM 2021 hat die Schweiz im Achtelfinal die Franzosen sensationell aus dem Weg geräumt und scheiterte dann gegen Spanien im Viertelfinal erst im Elfmeterschiessen.

Viola Calligaris traut der Männer-Nati an der EM den grossen Wurf zu. Keystone

Auch Meriame Terchoun freut sich auf die EM der Männer: «Natürlich schaue ich, auf jeden Fall. Ich glaube, die grossen Turniere schauen wir alle gerne. Und klar unterstütze ich die Schweiz. Ich hoffe auch, dass sie offensiv noch zulegen können, dann kann ich mir vorstellen, dass es richtig gut kommt.» Na dann, legt los, liebe Stürmer.

Meriame Terchoun wird die Spiele der Männer-EM verfolgen. Keystone

Ramona Bachmann wird die Spiele ebenfalls verfolgen. Was sie dem Team von Murat Yakin zutraut? «Ich glaube, die Gruppenphase überstehen sie. Und dann schauen wir von Spiel zu Spiel, je nach Gegner …» blue Sport will es genauer wissen: Traut Bachmann der Männer-Nati gar den EM-Triumph zu? «Unmöglich ist es definitiv nicht», sagt Bachmann und ergänzt schmunzelnd: «Aber schwierig.»

Ramona Bachmann ist eine Führungsspielerin in der Frauen-Nati. Bild: Keystone

Unterstützung erhält die Männer-Nati auch von Alisha Lehmann. Darauf angesprochen, ob sie die EM-Spiele schauen werde, reagiert die Spielerin von Aston Villa fast schon etwas irritiert: «Natürlich werde ich die Spiele schauen. Ich bin Schweizerin, ich unterstütze die Schweiz. Und ich werde natürlich jedes Spiel der Schweiz schauen.» Und was traut sie dem Männer-Team zu? «Keine Ahnung, ich habe mich noch nicht so damit befasst, wenn ich ehrlich bin.» Schön, dass sie das als Zuschauerin eigentlich auch gar nicht tun muss. Zurücklehnen und geniessen, so soll es sein.