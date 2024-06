Kriegsveteranen aus der Ukraine bei der Fussball-EM

STORY: Beim Spiel Slowakei gegen die Ukraine waren auch sie als Zuschauer dabei. Eine Gruppe ukrainischer Kriegsveteranen ist den ganzen Weg von Kiew mit dem Bus nach Düsseldorf gefahren, um ihre Nationalmannschaft bei der Fussballeuropameisterschaft zu unterstützen. Doch natürlich geht es ihnen nicht nur um Fussball. Sie wollen auch auf die schwierige Lage in ihrem Land aufmerksam machen. «Ich denke, wir wollen vor allem die ukrainische Seele zeigen. Wir wollen unsere Nationalmannschaft unterstützen und immer laut schreien, was die Situation in der Ukraine betrifft. Besonders auch, wenn es um die Gefangenen geht, die immer noch in russischen Gefängnissen leben. Und wir wollen das noch deutlicher kommunizieren, um ein Ergebnis zu erzielen.» «Wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Es ist eine Ehre, hierher eingeladen zu werden. Wir sind Deutschland dankbar für die Ausrichtung dieser Meisterschaft. Wir sind den Menschen in Deutschland dankbar für die Unterstützung, die die Ukraine während unseres Kampfes erhalten hat.» Die Reise zum Spiel wurde von Energieunternehmen aus der Ukraine und Deutschland und dem ukrainischen Fussballverband finanziert. Der Krieg in der Ukraine war am Spieltag auch in der Düsseldorfer Innenstadt deutlich sichtbar. Eine Installation mit zerbrochenen Sitzen aus einem Fussballstadion in Charkiw, das von russischen Raketen beschossen wurde, war dort zu sehen. Dabei waren auch ukrainische Familien, die ein Familienmitglied im Krieg verloren haben.

22.06.2024