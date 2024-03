U21:

Debüt und gleich ein Tor für Aaron Keller von @Haching_1925 beim Auswärtssieg!

Début et but pour Aaron Keller lors de cette victoire en Albanie !

Esordio con gol per Aaron Keller durante la vittoria in Albania!



⚽️ Franck Surdez

⚽️ Alvyn Sanches

⚽️ Aaron Keller#mission21 pic.twitter.com/Pk6pw8yRuO