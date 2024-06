Zubi lobt Ungarn-Goalie Gulacsi in höchsten Tönen Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» zeigt sich Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler beeindruckt von den Qualitäten des ungarischen Schlussmanns Peter Gulacsi. 13.06.2024

Will die Nati nach dem 5:1 von Deutschland nachlegen, müssen Vargas, Amdouni & Co. erstmals an ihm vorbei: Goalie Peter Gulacsi. Der 34-Jährige ist einer der wenigen Stars bei Ungarn.

Michael Wegmann aus Stuttgart Michael Wegmann

Nach dem klaren und beeindruckenden 5:1 der Deutschen zum Auftakt gegen Schottland ist klar: Der Gruppensieg in der Gruppe A wird über den Gastgeber gehen, die Schotten liegen schon mal arg in Rücklage.

Will die Nati mit Deutschland gleichziehen, braucht es heute einen Sieg gegen Ungarn. Eine schwierige, aber machbare Aufgabe.

Goalie Peter Gulasci, ein Goalie-Riese bei Leipzig und in der ungarischen Nati. Keystone

Die Weltnummer 26 besticht durch ein starkes Kollektiv – aus welchem dennoch zwei Spieler herausragen. Nummer eins: Dominik Szoboslzai. 23-jähriger Mittelfeldspieler von Liverpool und laut Transfermarkt 75 Millionen Franken wert. Nummer zwei: Peter Gulacsi. 34-jähriger Goalie von RB Leipzig.

Zubi: «Gulacsi ist ein Top-Guy!«

Trotz langer Verletzungspause nach einem Kreuzbandriss ist er zwischen den Pfosten der Ungarn gesetzt. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler schwärmt von Gulacsi, nennt ihn den grossen Rückhalt und sagt: «Er ist ein absoluter Top-Guy! Wie er von seiner langen Verletzungspause zurückgekommen ist, war sehr eindrücklich. Da kann ich nur den Hut ziehen.»

Dennoch ist Zubi optimistisch, dass Goalie-Star Gulacsi gegen die Nati hinter sich greifen muss. Und zwar gleich doppelt. «Ich tippe auf ein 2:0 für die Schweiz», sagt der ehemalige Nati-Goalie.