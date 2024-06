Der Nati-Coach ist zufrieden. Seit 10 Tagen ist die Nati in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Die Intensität in den Trainings sei immer hoch gewesen. Auch Vargas zieht eine positive Bilanz: «Es war interessant für mich, zu sehen, was für junge Spieler bald kommen. Dass wir viele Spieler dabei hatten war gut, so konnten wir gute Trainings absolvieren.»