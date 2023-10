Xhaka, Shaqiri und Rodriguez machen die Nati zu Europas Nummer 1

Streller: «Dank Xhaka und Shaqiri wurde die Schweiz zum Spitzenteam» Marco Streller adelt den designierten Rekord-Nationalspieler Granit Xhaka sowie den dicht hinter ihm folgenden Xherdan Shaqiri. 12.10.2023

An der kommenden EM kann die Schweiz bei erfolgreicher Qualifikation auf ein äusserst erfahrenes Trio setzen. Mit Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Ricardo Rodriguez gehören gleich drei Spieler zum Hunderter-Klub. Auch im europäischen Vergleich ist man damit ganz vorne dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Ricardo Rodriguez haben alle über 100 Länderspiele bestritten und gehören damit zum exklusiven Klub der Hunderter.

Ein Trio mit solch geballter Erfahrung im Kader hat fast kein europäisches Spitzenteam zur Verfügung, wie ein Vergleich zeigt. Mehr anzeigen

Die magische Marke von 100 Länderspielen haben erst sieben Schweizer erreicht: Heinz Hermann (118), Alain Geiger (112), Stephan Lichtsteiner (108) und Stéphane Chapuisat (103) gehören zum erlauchten Kreis.

Aus der aktuellen Generation sind gleich drei Spieler Mitglied im exklusiven Hunderter-Klub, zu dem derzeit 621 Spieler aus 111 Verbänden gehören: Granit Xhaka (117), Xherdan Shaqiri (116) und Ricardo Rodriguez (110).

Xhaka (31-jährig) wird am Sonntagabend den Rekord von Heinz Hermann einstellen, Shaqiri (32) und Rodriguez (31) bleiben ihm dicht auf den Fersen. So viel Routine ist aussergewöhnlich, wie auch ein Blick in den aktuellen Kader, welcher gegen Belarus 23 Spieler umfasst, zeigt.

Das Aufgebot gegen Belarus Tor:

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): 25-jährig – 5 Länderspiele

Yvon Mvogo (Lorient): 29-jährig – 5 Länderspiele

Yann Sommer (Inter Mailand): 34-jährig – 84 Länderspiele

Verteidigung:

Manuel Akanji (Manchester City): 28-jährig – 53 Länderspiele

Eray Cömert (Nantes): 25-jährig – 12 Länderspiele

Edimilson Fernandes (Mainz): 27-jährig – 29 Länderspiele

Ulisses Garcia (Young Boys): 27-jährig – 4 Länderspiele

Jordan Lotomba (Nice): 25-jährig – 7 Länderspiele

Ricardo Rodriguez (Torino): 31-jährig – 110 Länderspiele

Fabian Schär (Newcastle United): 31-jährig – 77 Länderspiele

Cédric Zesiger (Wolfsburg): 25-jährig – 2 Länderspiele

Mittelfeld:

Michel Aebischer (Bologna): 26-jährig – 14 Länderspiele

Remo Freuler (Bologna): 30-jährig – 59 Länderspiele

Dan Ndoye (Bologna): 22-jährig – 3 Länderspiele

Xherdan Shaqiri (Chicago Fire): 32-jährig – 116 Länderspiele

Djibril Sow (FC Sevilla): 26-jährig – 40 Länderspiele

Renato Steffen (Lugano): 31-jährig – 34 Länderspiele

Granit Xhaka (Leverkusen): 31-jährig – 117 Länderspiele

Denis Zakaria (Monaco): 26-jährig – 50 Länderspiele

Uran Bislimi (Lugano): 24-jährig – 2 Länderspiele

Sturm:

Andi Zeqiri (Genk): 24-jährig – 8 Länderspiele

Cedric Itten (Young Boys): 26-jährig – 11 Länderspiele

Zeki Amdouni (Burnley): 22-jährig – 7 Länderspiele

Bemerkungen:

Noah Okafor (AC Milan – leichte Kopfverletzung – 22-jährig – 16 LS)

Ruben Vargas (Augsburg – Adduktorenprobleme – 23-jährig – 37 LS)

Nico Elvedi (Gladbach – Knieprobleme –25-jährig – 48 LS)

mussten Forfait geben Mehr anzeigen

Durchschnittlich haben die aufgebotenen Spieler 36,9 Länderspiele auf dem Buckel (und sind 27,26 Jahre alt). Ein Vergleich mit den europäischen Top-Nationen zeigt, dass die Schweiz mit gleich drei Kader-Spielern im Klub der Hunderter fast alleine dasteht.

Voraussichtliche Formation gegen Belarus: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Deutschland

Der neue Trainer Julian Nagelsmann formt für die EM ein Gerüst, das augenscheinlich weitgehend aus Ü30-Akteuren bestehen wird: Marc-André ter Stegen (32-jährig – 37 Länderspiele) steht im Tor. Antonio Rüdiger (30-jährig – 63 Länderspiele) und Mats Hummels (34-jährig – 77 Länderspiele) davor. Ilkay Gündogan (32-jährig – 70 Länderspiele) und der zwar erst 28-Jährige, aber schon auf 80 Länderspiele kommende Joshua Kimmich im Mittelfeld. In der Sturmspitze ist Niclas Füllkrug (30-jährig – 10 Länderspiele) erste Wahl.

Dazu kommt der 34-jährige Thomas Müller, der wieder Teil des Kaders ist. Der unverwüstliche Bayern-Profi ist aktuell der einzige DFB-Profi im 100er-Kreis (124 Länderspiele). Nur sechs Mal weniger für Deutschland im Einsatz stand Manuel Neuer (36-jährig – 117 Länderspiele), der Bayern-Goalie muss nach einer langwierigen Verletzung aber erst einmal auf sein altes Niveau kommen. Rekordspieler Deutschlands ist Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen.

«Ich finde Erfahrung schon extrem wichtig», sagte Triple-Champion Gündogan. Junge Spieler hätten oft noch «nicht das richtige Gefühl für gewisse Situationen auf dem Platz. «Manchmal braucht man ein bisschen Ruhe, ein bisschen Geduld». Turniererfahrung ist ein Schatz. Der auch schon 31-jährige Hofmann sagte: «Erfahrung kann einer Mannschaft viel geben.»

Zwölf der 26 Profis im DFB-Kader befinden sich im vierten Lebensjahrzehnt. Der Altersschnitt beträgt 28,5 Jahre. Nur vier Akteure sind jünger als 25. Ist es da noch Zufall, dass zwei der Neulinge – Kevin Behrens (32) und Robert Andrich (29) – auch schon im reiferen Alter sind? Gerade in der Startphase könne Nagelsmann die Reife helfen, glaubt Hofmann: «Erfahrene Spieler brauchen nicht so lange, um die neuen Dinge eines Trainers zu adaptieren.»

Deutschlands Start-Formation gegen die USA: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

England

Die Three Lions testeten am Freitagabend gegen Australien (1:0). Im Wembley spielten mit Ausnahme von Jordan Henderson (33-jährig – 78 Länderspiele) überwiegend unerfahrene Akteure – Coach Gareth Southgate experimentierte gegen die Aussies. Normalerweise schickt er aber viele gestandene Profis auf den Platz.

Das Tor hütet gewöhnlich Jordan Pickford (29-jährig – 55 Länderspiele), hinten verteidigen John Stones (29-jährig – 68 Länderspiele), Kyle Walker (33-jährig – 78 Länderspiele) und Harry Maguire (30-jährig – 59 Länderspiele), im Zentrum agieren neben Henderson Jude Bellingham (20-jährig – 26 Länderspiele) und Declan Rice (24-jährig – 45 Länderspiele). Die Offensive bilden Marcus Rashford (25-jährig – 56 Länderspiele), Bukayo Saka (22-jährig– 30 Länderspiele) sowie Phil Foden (23-jährig – 28 Länderspiele). Vorne gesetzt ist Harry Kane. Der 30 Jahre alte Bayern-Profi ist mit 86 Länderspielen auch der erfahrenste Spieler der Engländer. Rekordspieler ist Peter Shilton (125 Länderspiele).

Englands Formation gegen Australien: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Italien

Luciano Spalletti hat eine junge und unerfahrene Truppe übernommen. Vorgänger Roberto Mancini führte die Squadra Azzurra mit gestandenen Profis wie Leonardo Bonucci (36-jährig – 121 Länderspiele), Giorgio Chiellini (39-jährig – 117 Länderspiele), Lorenzo Insigne (32-jährig – 54 Länderspiele), Jorginho (30-jährig – 48 Länderspiele), Marco Verratti (30-jährig – 55 Länderspiele) oder Ciro Immobile (33-jährig – 57 Länderspiele) zum EM-Titel.

Nun müssen es die Jungen richten. Der 24-jährige Goalie Gigi Donnarumma ist dabei mit 57 Einsätzen für die Azzurri der erfahrenste Profi im Kader. Rekordspieler ist Donnarummas Vorgänger Gigi Buffon mit 176 Länderspielen.

Italiens Start-Formation gegen Malta: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Frankreich

Gegen die Niederlande stand Antoine Griezmann wieder mal in der Startelf. Kein Wunder, schliesslich hat der Atlético-Star seit Juni 2017 kein einziges Spiel für les Bleus verpasst. In den letzten 6 Jahren hat er jedes Spiel bestritten, einschliesslich aller Freundschaftsspiele. Der 32-Jährige hält den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Spiele (81) in der Geschichte des internationalen Fussballs.

Trotzdem ist Griezmann mit 124 Einsätzen für die Équipe Tricolore nicht der Silberrücken im Team. Der mittlerweile 37-jährige Stürmer Olivier Giroud hat noch zwei Spiele mehr für sein Land bestritten.

Bereits die interne Nummer 3 in Sachen Erfahrung ist Kylian Mbappé: Der erst 24-jährige Superstar kommt schon auf 72 Länderspiele. Der nach der WM 2022 zurückgetretene Goalie Hugo Lloris ist mit 145 Länderspielen Rekordhalter.

Frankreichs Start-Formation gegen Holland: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Niederlande

Bondscoach Louis van Gaal meinte nach dem Ende seiner dritten Amtszeit bei der Nationalmannschaft, er hinterlasse «eine gute, eingespielte Gruppe mit viel fussballerischem Können.»

Was Nachfolger Ronald Koeman nicht wirklich bekam, ist eine erfahrene Elftal. Gegen Frankreich hatte nur Captain Virgil van Dijk mehr als 50 Einsätze für die Oranje auf dem Buckel. Am meisten Routine im Kader hat Daley Blind, der 32-jährige Linksverteidiger hat 103 Länderspiele auf dem Buckel. In der nationalen Rekordliste befindet sich Blind damit auf Rang 7, am meisten Länderspiel-Einsätze hat Wesley Sneijder (134).

Mit den derzeit verletzten Frenkie de Jong (25-jährig – 54 Länderspiele) und Matthijs de Ligt (22-jährig – 43 Länderspiele) hat man immerhin noch zwei eher junge Spieler mit doch schon einiger Erfahrung an Bord.

Hollands Start-Formation gegen Frankreich: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Portugal

Die Portugiesen haben mit Cristiano Ronaldo DEN Rekordspieler in Sachen Länderspielen. Der 38-jährige Stürmer bestritt gegen die Slowakei sein insgesamt 202. Länderspiel.

Doch nicht nur CR7 ist bei der Seleção im Hunderter-Klub. (Ersatz-)Goalie Rui Patricio hat 107 Einsätze. Noch erfahrener ist Pepe. Der inzwischen 40-jährige Verteidiger ist aktuell verletzt, hat aber immer noch nicht genug vom Fussball und will seine Marke von 134 Länderspielen ausbauen.

Mit Bernardo Silva (29-jährig – 85 Länderspiele), Danilo Pereira (32-jährig – 69 Länderspiele), Raphaël Guerreiro (29-jährig – 64 Länderspiele), Bruno Fernandes (29 – 60 Länderspiele) und Rúben Dias (26-jährig – 51 Länderspiele) kann der neue Trainer Roberto Martinez auf viel Erfahrung zählen.

Portugals Start-Formation gegen Slowakei: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Spanien

Anders sieht die Lage beim Nachbarn aus. Mit Sergio Ramos (180 Länderspiele – spanischer Rekord) und Sergio Busquets (143 Länderspiele) verabschiedeten sich kürzlich zwei sehr verdiente Spieler aus dem Kreis der La Furia Roja.

Der neue Nationaltrainer Luis de la Fuente, der vorher erfolgreich die Junioren-Auswahlen betreute, setzt voll auf den Jugendbonus. Im aktuellen Kader befinden sich mit Jesus Navas (37-jährig – 49 Länderspiele), Dani Carvajal (31-jährig – 39 Länderspiele), Joselu (33-jährig – 7 Länderspiele) sowie Álvaro Morata (30-jährig – 67 Länderspiele) nur vier Spieler, die zur Ü30-Fraktion gehören.

Spanien Start-Formation gegen Schottland: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Kroatien

Trainer Zlatko Dalić kann auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Neben Rekordspieler Luka Modrić (38-jährig – 169 Länderspiele) sind da noch Domagoj Vida (34-jährig – 102 Länderspiele) oder die kongenialen Mittelfeldspieler Mateo Kovacić (29-jährig – 96 Länderspiele) und Marcelo Brozović (30-jährig – 90 Länderspiele). Aktuell rekonvaleszent ist Ivan Perisić (34-jährig – 129 Länderspiele), der mit einem Kreuzbandriss ausfällt.

Kroatiens Start-Formation gegen die Türkei: Die Trikotnummer sind die Anzahl Länderspiele – das Alter steht in den Klammern.

Fazit

Die Schweiz kann sich glücklich schätzen, auf den grossen Erfahrungsschatz von Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Ricardo Rodriguez zurückgreifen zu können. Zusätzlich sind sie in der Nati unumstrittene Stammspieler. Das SFV-Trio gehört zwar mittlerweile auch schon zur Ü30-Fraktion, aber ein paar Jahre mehr dürften bei günstigem Karriereverlauf jeweils für alle noch drin liegen.

In Europa verfügen nur wenige Teams über so viele Spieler aus dem Hunderter-Klub wie die Schweiz. Nur Portugal und Kroatien können da im Optimalfall mithalten. Gegenwärtig ist die Nati aber mit dem erprobtem Trio europäische Spitze.