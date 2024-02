Basel – Lugano 0:2* / Zürich – Winterthur 0:0*

Was für eine Halbzeit des FC Lugano! Wie die Feuerwehr kamen die Tessiner ins Spiel und legten durch einen Doppelschlag Zan Celar schnell vor. Auch in der Folge war Lugano die gefährlichere Mannschaft. FCB-Trainer Fabio Celestini muss sich in der Pause etwas überlegen, wenn das hier noch was werden soll. Auch im Letzigrund ist Pause.