Rasam56 Es ist Zeit, dass die Polizei in die Stadien gelassen wird wie in Deutschland, dort herrscht Ruhe oder will man die Stadien nur noch den Chaoten überlassen und die normalen Fussballfans, Familienväter mit Kindern müssen zu Hause bleiben, weil man jederzeit mit Verbrennungen rechnen muss. Es ist Zeit das man Massnahmen ergreift oder muss es zuerst Tote geben in den Stadien.

Fraubi1 An die unbeherrschten, ventilsuchenden Störer

Wie wäre es, wenn ihr bei jedem Spiel, das euch so nervt und aufheizt, eine eigene Raufer-Show startet?

Bei jeder Wallung eine Runde raufen mit Kollegen, das würde euer Adrenalin abbauen, bevor es eskaliert und Unbeteiligte schützen. Gebt euch gegenseitig auf die Mütze, denn diese Sprache versteht ihr ja.

Wenn ihr es sanfter wollt,

bin ich eher dafür, dass ihr, die erwischt werdet, das Stadion nach einem Spiel via Handfeger und Lappen reinigen dürft und euch damit die nächste Eintrittskarte verdient!

So besteht vielleicht Hoffnung, dass Spiele auch für euch wieder einen Wert erhalten.



Die Clubs zu strafen finde ich nicht ok.

Doorbell Härteres vorgehen ,vor Ort Verhaftungen und auch den Einsatz von gummigeschoss gerade bei einem solchen hirnlosen fackelwerfer ist die Treffer quote sehr genau