André Ribeiro spielte für St. Gallen und wurde in Rapperswil zum Cup-Helden. Keystone

Rapperswil-Jona feiert den grössten Erfolg in seiner jungen Cup-Geschichte: Die St. Galler eliminieren Yverdon und stehen erstmals im Achtelfinal.

In der drittklassigen Promotion League liegt Rapperswil-Jona nur auf dem 16. Platz, derweil Yverdon nach dem Aufstieg in die Super League unter anderem mit einem Sieg gegen Servette und einem Remis gegen die Young Boys überraschte.

Aber am Samstagnachmittag behielt trotzdem der Underdog die Oberhand. In der 65. Minute gelang dem in Genf geborenen Portugiesen André Ribeiro das goldene Tor. Der Stürmer, der für St. Gallen und GC knapp 30 Super-League-Partien bestritten hat, traf nach einem Konter.

Besser als Yverdon machte es Lugano. Die Tessiner gewannen bei Lancy aus der 2. Liga interregional mit 3:0. Zwei Treffer des slowenischen Internationalen Zan Celar und einer von Mattia Bottani reichten zum sicheren Sieg für den Cupsieger von 2022 und Cupfinalisten der vergangenen Saison.

sda