Der Cup-Kracher Sion gegen YB ist Erster gegen Erster. Dass YB in der Krise ist, glaubt Sion-Routinier Reto Ziegler (38) nicht. Und trotzdem ist die Überraschung möglich, ist er überzeugt.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Im Wallis ist man heiss auf den Cup-Viertelfinal gegen YB. Schliesslich empfängt man den Leader der Super League mit breiter Brust: Im 2024 ist Sion noch ungeschlagen und von den bisher 26 Partien in dieser Saison verlor Sion erst eine.

Ein sicherer Wert hinten wie vorne ist Reto Ziegler (38) – mit 8 Saisontreffern ist er Sions zweitbester Torschütze. Ziegler verrät blue Sport, wie man die Überraschung schaffen will.

«Die Berner werden uns physisch überlegen sein, wir müssen jeden Zweikampf annehmen», sagt Ziegler.

Den Spitzenkampf am letzten Sonntag hat sich Sion-Captain Reto Ziegler natürlich genau angeschaut. 1:0 hat Servette im Wankdorf gewonnen, der Meisterkampf bleibt spannend. Nicht wenige reden vor dem Cup-Kracher im Tourbillon von einer YB-Krise. Nicht so Ziegler. «Damit bin ich nicht einverstanden. YB hat gegen ein starkes Servette verloren, ist aber auch zu seinen Chancen gekommen. YB und Servette sind derzeit die besten Teams der Schweiz», sagt der 38-jährige Verteidiger zu blue Sport und betont: «Wir sind im Viertelfinal klarer Aussenseiter.»

Ein Aussenseiter aber, der mit breiter Brust und weisser Weste im 2024 aufläuft. Die letzten 6 Spiele? Nur Siege! In den 26 Partien in dieser Saison kassierte Sion bisher erst eine Pleite – am 25. September 2023 beim 2:3 gegen Thun. Ziegler, der schon 8 Saisontore auf dem Konto hat, und seine Walliser dominieren die Challenge League bisher fast nach Belieben. Man sei in der Liga bisher sehr konstant unterwegs, sagt Ziegler, «wie viel das fürs Spiel gegen YB bedeutet? Ich weiss es nicht. Zwischen den Ligen gibt's schon einen Unterschied.»

Sion-Vorteil heisst Tourbillon

Was Ziegler weiss ist, dass man im heimischen Tourbillon um jeden Grashalm fighten müsse, um gegen YB bestehen zu können. «Die Berner werden uns physisch überlegen sein, wir müssen jeden Zweikampf annehmen. Dann werden wir auch für YB eine harte Nuss sein, die man erst mal knacken muss.»

Für den routinierten Ziegler ist YB deutlich favorisiert, Sion aber nicht chancenlos. «Dass wir zuhause spielen können, ist sicher ein Vorteil. Der Cup ist immer auch ein bisschen Magie und Glück. Davon brauchen wir gegen YB sicher von beidem, wenn wir gewinnen wollen. Möglich ist es sicher.»