Englands entscheidende Penalty-Torschützin Chloe Kelly (links) wird von Teamkollegin Alex Greenwood geherzt Keystone

Englands Fussballerinnen zittern sich an der Frauen-WM in die Viertelfinals. Die Europameisterinnen setzen sich gegen Nigeria nach torlosen 120 Minuten erst im Penaltyschiessen durch.

Ein Jahr nach dem Titelgewinn an der Heim-EM dürfen die Engländerinnen weiter vom grossen Coup auf der Weltbühne träumen. Allerdings bekundeten die «Lionesses» an der Frauen-WM in Australien und Neuseeland nach den drei Siegen in den Gruppenspielen zu Beginn der K.o.-Phase grosse Mühe mit Ausseneiter Nigeria.

Die unerschrocken auftretenden Afrikanerinnen standen mit zwei Lattenschüssen (17. und 47.) dem Führungstreffer sogar näher. Ab der 87. Minute und einer Roten Karte gegen Lauren James (Tätlichkeit) agierten die Engländerinnen ausserdem für längere Zeit in Unterzahl.

Im Penaltyschiessen (4:2) hielten beim klaren Favoriten die Nerven. Den entscheiden Penalty verwandelte Chloe Kelly, Englands Siegtorschützin im EM-Final gegen Deutschland. In ihrem fünften WM-Viertelfinal in Folge treffen die Engländerinnen am Samstag entweder auf Kolumbien oder Jamaika.

sda