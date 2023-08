Jubel bei den Spanierinnen nach dem Halbfinal-Einzug. imago

Im ersten Viertelfinal der WM in Australien und Neuseeland gewinnt Spanien nach Verlängerung gegen die Niederlande.

Die Spanierinnen mussten in Wellington den Umweg über die Verlängerung nehmen, da Stefanie van der Gragt in der Nachspielzeit ausgleichen konnte. Zuvor waren die Iberinnen, die vor allem in der ersten Halbzeit dominierten und zweimal am Pfosten scheiterten, in der 81. Minute in Führung gegangen. Der späteren niederländischen Torschützin sprang der Ball an die Hand, Mariona Caldentey verwertete den Penalty via Innenpfosten.

In der 111. Minute war es schliesslich die eingewechselte Salma Paralluelo, die für Spanien das siegbringende Tor erzielte. Die 19-Jährige vom FC Barcelona schloss einen Konter mit einem satten Linksschuss ab.

Spanien, das im Achtelfinal die Schweiz eliminierte, steht erstmals in einem WM-Halbfinal. Dort trifft das Team von Jorge Vilda auf Japan oder Schweden. Die beiden Nationen treffen im zweiten Viertelfinal des Tages ab 9.30 Uhr aufeinander.

sda