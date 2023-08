Admir Mehmedi bestritt für die Nati 76 Spiele. KEYSTONE

Admir Mehmedi tritt zurück. Eine Rückkehr zum FC Zürich stand im Raum, doch dazu kam es nicht. Der 32-Jährige schaut auf eine grosse Karriere zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Admir Mehmedi tritt aus dem Profifussball zurück.

Er bestritt 84 Ligaspiele für den FC Zürich und kam in der Bundesliga zu fast 200 Einsätzen.

Zuletzt stand eine Rückkehr zum FC Zürich im Raum. Mehr anzeigen

Aus die Maus: Admir Mehmedi verabschiedet sich von der Fussballbühne. Der 76-fache Nati-Spieler hängt mit 32 Jahren seine Schuhe an den Nagel.

Seine Karriere lancierte Mehmedi in der Juniorenabteilung beim FC Winterthur, ehe er beim FCZ zu seinem Profi-Debüt gab und für die Zürcher 84 Meisterschaftsspiele bestritt. In der Bundesliga kam Mehmedi auf fast 200 Spiele für den SC Freiburg, Bayer Leverkusen sowie den Vfl Wolfsburg. Auch 15 Spiele in der Königsklasse und ein Abstecher in die Ukraine zu Dynamo Kiew stehen in seinem Profil.

Nach seinem letzten Engagement bei Antalyaspor in der Türkei kehrte er im Juli in die Schweiz zurück. Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Zürich machten die Runde. Doch nun entscheidet sich Mehmedi für den Rücktritt.