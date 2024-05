Alisha Lehmann bleibt auch in den Ferien am Ball

Alisha Lehmann zeigt im Bikini ihre Skills. Instagram/alishalehmann7

Nach einer kräftezehrenden Saison geniesst Alisha Lehmann ihre wohl verdienten Ferien in Brasilien – und lässt ihre Millionen Follower daran teilhaben.

Jan Arnet

«Eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen, wir lernen weiter und setzen die harte Arbeit fort. Vielen Dank an alle für die Unterstützung immer, wir werden zurück sein», schreibt Alisha Lehmann am Dienstag, wenige Tage nach ihrem letzten Saisonspiel mit Aston Villa, auf Instagram. Das Team aus Birmingham hat die Saison in der Women's Super League auf Platz 7 beendet.

Nun gilt es für die 25-jährige Schweizerin, etwas abzuschalten. Sie tut das in Brasilien, in der Heimat ihres Freundes Douglas Luiz. Und postet in den sozialen Medien fleissig Schnappschüsse aus ihren Ferien.

Lehmann kann offenbar auch im Urlaub den Fuss nicht vom Ball lassen. Sie zeigt ihren 16,6 Millionen Instagram-Followern ihre Tricks. Das stösst auf Begeisterung bei den Fans: Innert weniger Stunden hat der Post bereits weit mehr als eine Million Likes gesammelt.

Lange kann Lehmann aber nicht abschalten. Schon bald gilt es für die Nati-Spielerin in der EM-Qualifikation wieder ernst. Die Schweiz trifft am 31. Mai und am 4. Juni zweimal auf Ungarn, zuerst zuhause, dann auswärts.